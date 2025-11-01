Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 1.11, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý do ảnh hưởng của mưa lớn.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông. Sở Xây dựng căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục, báo cáo để thành phố công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, TP.Đà Nẵng vừa công tình huống khẩn cấp về thiên tai ẢNH: S.X

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

Theo thống kê sơ bộ về giao thông, do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 27.10 đã làm 1.880 m đường hư hỏng, sạt lở các mái ta luy, đất đá gần 63.000 m3. Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam thông tin, ước tính bước đầu mưa lũ đã gây thiệt hại cho ngành xây dựng khoảng 10 tỉ đồng.

Sở Xây dựng đề xuất được công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với một số công trình hạ tầng giao thông; đề xuất thành phố cấp nguồn kinh phí để các đơn vị triển khai công tác khắc phục, bảo đảm giao thông, duy trì thông tuyến.

Hạ tầng giao thông miền núi Đà Nẵng thiệt hại nặng do mưa lớn ẢNH: S.X

Ngay sau khi có số liệu thống kê thiệt hại (dự kiến trong ngày 1.11), UBND TP.Đà Nẵng cũng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục trước mắt và thực hiện các giải pháp lâu dài. Bao gồm: chống sạt lở bờ biển Hội An; di dời, tái định cư nhân dân khu vực miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao; đầu tư các công trình hạ tầng giao thông miền núi (điện, đường, trường, trạm) phù hợp, có khả năng chống chọi và các giải pháp lâu dài bền vững khác để từng bước thích nghi với thiên tai.