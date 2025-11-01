Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Sạt lở, ngọn đồi đổ ầm ầm, tài xế xe múc may mắn thoát nạn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2025 13:05 GMT+7

Trong lúc đang xúc dọn đất do sạt lở trên QL40B, thuộc địa phận TP.Đà Nẵng, để thông tuyến, đất đá trên ngọn đồi cao bất ngờ sạt lở, đổ xuống ầm ầm, may mắn tài xế xe múc đang làm việc ở khu vực này được an toàn.

Trưa nay 1.11, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở núi, rất may không gây thiệt hại về người.

Vào khoảng 7 giờ 34 cùng ngày, một tài xế đang lái xe múc để xúc đất, dọn dẹp điểm sạt trên tuyến QL40B tại Km 71+150 (thuộc thôn Trà Giác, xã Trà Tân) thì bất ngờ một khối lượng lớn đất từ trên quả đồi tiếp tục sạt lở xuống khu vực có xe múc.

Đà Nẵng: Ngọn đồi đổ xuống ầm ầm, tài xế lái xe múc may mắn thoát nạn - Ảnh 1.

Ngọn đồi bất ngờ đổ ầm ầm xuống khi xe múc đang cố gắng thông tuyến

ẢNH: C.X.

Điểm sạt lở xuất hiện từ ngày 30.10 và hôm qua (31.10), đơn vị quản lý QL40B đã điều động xe múc đến múc đất, dọn đường để tạm lưu thông. Sáng nay 1.11, khi xe múc đang tiếp tục dọn đường để sớm thông tuyến thì tái diễn sạt lở. Rất may tài xế an toàn, còn xe múc bị mắc kẹt trong đống bùn đất.

Tính đến chiều 31.10, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 52 nhà ở của người dân trên địa bàn xã Trà Tân bị ảnh hưởng do sạt lở. Trong đó, có 32 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 30 nhà bị vùi lấp một phần

Trên địa bàn các thôn của xã có hơn 34 điểm sạt lở lớn nhỏ, tiếp tục sạt lở nhiều điểm. Tuyến đường chính là QL40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho hay, trong sáng 1.11, đoàn công tác của Ban liên lạc Hội Liên hiệp phụ nữ Khu 5 đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn xã. Đoàn đã trao 60 suất quà gồm chăn ấm, áo quần, tiền mặt... trị giá gần 70 triệu đồng.

Đà Nẵng: Ngọn đồi đổ xuống ầm ầm, tài xế lái xe múc may mắn thoát nạn - Ảnh 2.

Ban liên lạc Hội Liên hiệp phụ nữ Khu 5 trao 60 suất quà cho người dân

ẢNH: C.X.

Để đảm bảo phương châm "không để nhân dân thiếu ăn, đói rét và không có ai bị bỏ lại phía sau", sáng 31.10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân xã miền núi Trà Tân cũng đã tổ chức 4 tổ công tác đặc biệt, băng rừng vượt hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm để cõng hàng tấn nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho các thôn bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Hồng Lai cho biết, các tổ công tác phải vượt quãng đường dài khoảng 7 km để mang lương thực đến các thôn Sông Y, Trà Giác và Ngọc Tu. Đặc biệt, thôn Sông Y với 172 hộ dân và 686 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn từ ngày 27.10 đến nay.

Theo ông Lai, việc vượt núi rừng có mặt với bà con nhằm động viên tinh thần và chia sẻ sự mất mát, thiệt hại, thực hiện phương châm không để nhân dân thiếu ăn, đói rét và "không có ai bị bỏ lại phía sau".

TRỰC TIẾP: Miền Trung kiên cường chống lũ lịch sử

Sạt lở Sạt lở núi cô lập tài xế Đà Nẵng mưa lớn
