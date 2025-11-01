Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi đã ngập trở lại, gây chia cắt

Mạnh Cường - Bảo Duy
01/11/2025 15:57 GMT+7

Trận mưa lũ lịch sử vừa rút, người dân chưa kịp dọn dẹp thì mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn điều tiết, xả lũ đã khiến nước sông ở vùng rốn lũ của TP.Đà Nẵng dâng cao, gây chia cắt.

Chiều 1.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang có mưa rất to. Mưa lớn cùng với hàng loạt thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn điều tiết xả lũ về hạ du để đón đợt lũ mới đã khiến nhiều nơi ở vùng rốn lũ của thành phố bị ngập sâu, gây chia cắt.

Đáng chú ý, ở khu vực cầu Ba Khe ở xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam – nay là xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) nước sông dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ngoài ra, nhiều khu vực trên địa bàn xã Thượng Đức nước lũ cũng đang lên nhanh, nguy cơ lũ chồng lũ đang hiện hữu.

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 1.

Khu vực cầu Ba Khe ngập sâu, gây chia cắt

ẢNH: BẢO DUY

Ông Trần Đắc Tuấn (ở xã Thượng Đức) cho biết dù sống ở vùng rốn lũ nhưng chưa khi nào thấy trận lũ lớn như đợt này. Nước dâng cao hơn 3 m, mọi tài sản tích góp đều chìm trong biển nước. Nước lũ vừa rút, ngày hôm nay mưa lớn cùng với các thủy điện điều tiết xả lũ khiến nước trên các sông đã bắt đầu lên nhanh, nhiều nơi trên địa bàn xã bắt đầu cô lập.

"Nhà tôi bán tạp hóa nên tất cả tài sản để ngâm trong nước lũ nhiều ngày, hư hỏng hoàn toàn. Hiện nay nước ở khu vực cầu Ba Khe dâng cao, chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã ngăn không cho các phương tiện lưu thông qua lại. Với tình trạng mưa lớn đang diễn ra như thế này, nguy cơ lũ chồng lũ chắc chắn sẽ xảy ra. Đợt lũ lịch sử chưa kịp rút giờ phải đón đợt lũ mới", ông Tuấn nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước dự báo TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn, sáng nay 1.11 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương để ứng phó với đợt mưa lũ mới.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP thủy điện A Vương tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 22 giờ ngày 3.11.

Thời gian bắt đầu vận hành từ 9 giờ ngày 1.11, chuyển chế độ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao từ đêm 31.10 đến hết ngày 2.11, tại các xã, phường khu vực đồng bằng trung du và vùng núi phía nam có mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 400 mm.

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cấm đường để đảm bảo an toàn

ẢNH: BẢO DUY

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng dự báo có khả năng lên trở lại từ đêm nay 1.1 đến ngày 4.11. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức dưới báo động (BĐ) 2 đến BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được cảnh ngập sâu ở khu vực thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn: 

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 4.

Nhiều người dân lội bộ qua vùng nước ngập sâu, dùng xe ba gác vận chuyển xe máy

ẢNH: BẢO DUY

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 6.

Mưa lớn trở lại, cùng với các thủy điện điều tiết xả lũ về hạ du đã khiến nước sông dâng cao, nhiều nơi bị ngập sâu

ẢNH: BẢO DUY

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 7.

Nhiều phương tiện "mắc kẹt" ở khu vực cầu Ba Khe (đoạn xã Đại Lãnh cũ)

ẢNH: BẢO DUY

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 8.

Nguy cơ lũ chồng lũ hiện hữu khi dự báo những ngày tới Đà Nẵng sẽ có mưa to đến mưa rất to

ẢNH: BẢO DUY

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 11.

Xe cộ lưu thông qua khu vực ngập sâu

ẢNH: BẢO DUY

Đà Nẵng: Nước lũ lịch sử vừa rút, nhiều nơi lại ngập trở lại, gây chia cắt - Ảnh 12.

Các phương tiện buộc phải quay đầu khi khu vực cầu Ba Khe đã ngập sâu, chia cắt hoàn toàn.

ẢNH: BẢO DUY

 

