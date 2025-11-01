Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Ngập sâu, người dân Phong Nha khiêng heo chạy lũ

Thanh Lộc
01/11/2025 13:10 GMT+7

Mưa lớn, nhiều vùng ngập sâu, người dân ở xã Phong Nha (Quảng Trị) phải khiêng heo đến nơi cao ráo...

Trưa 1.11, nhiều tuyến đường tại xã Phong Nha vẫn chìm trong nước, có nơi ngập trên 1m.

- Ảnh 1.

Nước lũ 'tấn công' nhà dân ở Phong Nha

ẢNH: THANH LỘC

Tại tổ dân phố Cù Lạc 2, nước đã rút khoảng 20 cm so với sáng sớm cùng ngày, song sinh hoạt của người dân vẫn bị đảo lộn, nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt.

Bà Trần Thị Uyên (ở tổ dân phố Cù Lạc 2, xã Phong Nha) cho biết, sáng nay, gia đình bà đã vận chuyển 2 con heo đến khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn. Bà gọi hàng xóm đến giúp, đưa heo vào rọ rồi chuyển sang nhà cao hơn. Nhờ vậy mà vật nuôi được an toàn.

- Ảnh 2.

Chú heo được "giải cứu"

ẢNH: THANH LỘC

Không riêng gia đình bà Uyên, nhiều hộ dân trong khu vực cũng đang tất bật kê cao đồ đạc, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Một số hộ còn hợp tác chia sẻ chuồng trại và không gian khô ráo để cất giữ vật nuôi, tài sản.

- Ảnh 3.

Người dân Phong Nha di dời tài sản lên nơi cao

ẢNH: THANH LỘC

Theo UBND xã Phong Nha, mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao tại thôn 3 Phúc Đồng và khu vực đập Cây Trung (thôn 1 Phúc Khê), có điểm ngập hơn 1 m. Chính quyền đã đặt biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực hướng dẫn người dân không đi qua vùng nước chảy xiết, đồng thời hỗ trợ kê cao tài sản, sơ tán vật nuôi đến nơi an toàn.

Nguy cơ lũ chồng lũ, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả lũ từ sáng 1.11.2025

Lãnh đạo xã khuyến cáo người dân cần tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, chủ động di chuyển vật nuôi, lương thực và đồ dùng sinh hoạt lên cao, không chủ quan khi nước rút chậm.

Chính quyền địa phương đang rà soát các khu vực trũng thấp, chuẩn bị phương án di dời khẩn cấp nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

