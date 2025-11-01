Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Nổ lớn tại ruộng lúa, nghi do bom đạn sót lại

Bá Cường
Bá Cường
01/11/2025 09:35 GMT+7

Một vụ nổ lớn tại ruộng trồng lúa chỉ cách nhà dân khoảng 5 m đã để lại hố sâu, nghi do bom đạn sót lại từ chiến tranh. May mắn vụ nổ không có thiệt hại về người.

Sáng nay 1.11, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị), cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại ruộng lúa gần nhà dân.

Quảng Trị: Nổ lớn tại ruộng lúa, nghi do bom đạn sót lại- Ảnh 1.

Vụ nổ được camera trong nhà dân ghi lại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31.10, tại một mảnh ruộng ở thôn Lệ Xuyên, cách nhà dân chỉ khoảng 5 m, bất ngờ xảy ra một vụ nổ làm nhà cửa gần đó rung lắc, bùn đất văng xa hơn 10 m.

Sau vụ nổ, một hố sâu hơn 1 m, rộng 2 m xuất hiện; may mắn không có thiệt hại về người.

Quảng Trị: Nổ lớn tại ruộng lúa, nghi do bom đạn sót lại- Ảnh 2.

Vụ nổ để lại hố sâu hơn 1 m trên mảnh đất trồng lúa của người dân

ẢNH: B.H

Anh Nguyễn Xuân Đồng, nhà cách nơi phát nổ khoảng 30 m, cho biết sau khi nghe tiếng nổ lớn, nhà cửa anh bị rung chuyển, không rõ là tiếng nổ từ đâu.

"Vụ nổ này có thể do bom đạn sót lại sau chiến tranh gây ra. May mắn khi vụ nổ xảy ra không có người ở gần", anh Đồng nói.

Vụ nổ xảy ra trên đất trồng lúa được người dân canh tác nhiều năm qua. UBND xã Nam Cửa Việt cũng cho biết, trong chiến tranh, thôn Lệ Xuyên hứng chịu nhiều bom đạn nhưng hiếm khi tự phát nổ.

Nguyên nhân gây ra vụ nổ đang được lực lượng chức năng làm rõ.

