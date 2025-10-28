Hàng trăm hộ dân Huế bị cô lập giữa lũ: Quân đội, đoàn viên vượt nước dữ mang quà cứu trợ

Chiều 28.10, lực lượng xung kích gồm Đoàn thanh niên, quân đội xã Lộc An, TP.Huế đã vượt lũ, tiếp cận hàng trăm hộ dân đang bị cô lập ở hạ nguồn sông Truồi để tiếp tế lương thực.



Lực lượng xung kích xã Lộc An chuẩn bị thực phẩm để đưa đến người dân vùng lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Co ro trong bộ đồ mưa, anh Phạm Việt Ân, Bí thư đoàn Thanh niên xã Lộc An cho biết, từ chiều qua 28.10, mưa lớn lũ từ thượng nguồn sông Truồi tràn về, kết hợp với triều cường từ biển dâng khiến nhiều nơi tại xã Lộc An ngập lụt.

Theo thống kê ban đầu, trong đợt mưa lũ này đã có đến 6.000 hộ dân, chiếm 80% dân số của xã Lộc An bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Đến nay, nước một vài nơi đã rút, tuy nhiên vẫn còn nhiều thôn xung yếu đang ngập sâu, bị cô lập. Suốt 24 giờ qua, lực lượng xung kích gồm đoàn viên thanh niên, công an, quân đội của xã đã túc trực 24/24 để hỗ trợ sơ tán người dân, đảm bảo tài sản.

Thời điểm này, các tuyến đường tại đây ngập sâu, giao thông tê liệt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Các khu vực bị ngập người dân không thể nấu nướng nên rất cần thức ăn nhanh như bánh, nước lọc, mì gói. Hôm nay, đoàn chúng tôi sẽ tiếp cận các hộ dân ở 2 thôn thấp trũng nhất là Châu Thành và Hai Hà, tạm thời đưa những thực phẩm thiết đến đến bà con", anh Ân nói rồi chỉ về phía khu vực đang ngập sâu.

Đây cũng là những phần quà đầu tiên trao đến tay người dân vùng lũ này. Trong những túi ni lon được bọc cẩn thận là những phần xôi nóng, muối xả, sửa, mì tôm, bánh…

Người dân thôn Hai Hà di chuyển bằng ghe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một ngôi nhà ở thôn Hai Hà ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiếc ghe len lỏi vào những xóm ngập sâu thuộc thôn Hai Hà. Hiện có hơn 150 hộ dân tại đây đang bị cô lập vì các tuyến đường liên thôn liên xã đã bị ngập. Tại đây, nước vẫn còn mấp mé ngoài sân nhà, có những hộ thấp, nước lên nữa nhà, người dân tìm nơi cao để tránh trú

Chiếc ghe len lỏi qua từng ngôi nhà bị ngập để tiếp tế lương thực ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Phạm Việt Ân dầm mình trong mưa lũ để mang quà đến cho bà con ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân vui mừng nhận thực phẩm từ đoàn cứu trợ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thấy đoàn đến, nhiều người dân quen mặt anh Ân vẫy tay chào, mừng rỡ nhận những phần thực phẩm. Bà Trần Thị Nguyện (56 tuổi, trú thôn Hai Hà, xã Lộc An) cho biết, lũ bắt đầu tràn vào nhà từ trưa hôm 27.10, vì ở vùng lũ nên gia đình bà Nguyện đã quen với việc phòng chống. Thứ mà gia đình bà cần nhất lúc này là nước sạch và thực phẩm để sống chung với lũ dài ngày.

"Mưa gió thế này mà các anh, các chú vẫn lặn lội vào đến đây, chúng tôi rất quý những món quà này.", bà Nguyện nói.

Có gần 500 hộ dân ở 2 thôn Hai Hà và Châu Thành xã Lộc An đang bị cô lập do lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo anh Ân, trong thời gian tới, đoàn thanh niên của xã sẽ tiếp tục tiếp nhận những phần quà từ các nhà hảo tâm, với phương châm trao đến tay người dân nhanh nhất có thể.

Trao xong các phần quà ở 2 thôn cô lập thì trời chập tối, le lói sau những ánh đèn dầu, đoàn tiếp tục vượt lũ để trở lại trụ sở UBND xã để kịp tiếp nhận những phần quà của các nhà hảo tâm, để đêm nay tiếp tục trao đến tay người dân vùng lũ.