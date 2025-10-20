Hợp tác quảng bá du lịch sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng

Thông qua chương trình hợp tác, chủ thẻ UOB tại các quốc gia kể trên sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 10% khi đặt các tour du lịch do Oxalis khai thác tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là cơ hội hiếm có để khám phá các kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận, đồng thời khuyến khích việc lựa chọn các hình thức du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Song song đó, UOB Việt Nam sẽ triển khai chương trình tích điểm cuối năm dành riêng cho khách hàng trong nước. Cụ thể, 10 khách hàng có tổng điểm tích lũy cao nhất từ việc sử dụng các sản phẩm ngân hàng (bao gồm các giao dịch như chi tiêu qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, đăng ký hoặc gia hạn tiền gửi có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn qua ứng dụng UOB TMRW Việt Nam, và duy trì số dư tài khoản thanh toán (CASA) của UOB Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng là chuyến thám hiểm Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, được mệnh danh là "Trải nghiệm có một không hai trong đời".

Hợp tác quảng bá du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng ẢNH: N.Y

Với chỉ 1.000 khách được phép tham gia mỗi năm và lịch tour thường kín trước từ 1 đến 1,5 năm, hành trình Sơn Đoòng là một trong những trải nghiệm mạo hiểm hiếm hoi và được khao khát nhất thế giới. Từ khi ra mắt năm 2013, tour đã đón hơn 8.500 du khách và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương cũng như công tác bảo tồn thiên nhiên tại đây.

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh du lịch mạo hiểm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Hiệp hội Du lịch mạo hiểm Thế giới, lượng khách năm 2023 gần như đã trở lại mức trước đại dịch, với các hoạt động đi bộ đường dài và trekking nằm trong nhóm được ưa chuộng nhất. Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, hiện được xếp vào nhóm điểm đến hàng đầu thế giới cho du lịch mạo hiểm.

Đặc biệt, Việt Nam đã được tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) đánh giá là thiên đường cho người yêu thích khám phá hang động, nổi bật là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hàng trăm hang động kỳ vĩ, hệ sinh thái đa dạng với 154 loài động vật có vú và 314 loài chim, đặc biệt một số loài mới đã được phát hiện vào năm 2024, tiếp tục khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của địa điểm này.

Mới đây, tạp chí du lịch uy tín quốc tế Travel and Leisure cũng vinh danh 6 hang động tại Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Việt Nam, bao gồm Sơn Đoòng, hang Én, động Phong Nha, động Thiên Đường, hệ thống hang Tú Làn và hang Va. Mỗi hang động đều sở hữu những đặc điểm địa chất độc đáo và mang đến trải nghiệm khám phá đầy hấp dẫn.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 9 tháng đầu năm 2025, nơi đây đã đón hơn 836.900 lượt khách tham quan, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch tại khu vực này. Trong đó, lượng khách trong nước đạt hơn 688.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số du khách quốc tế vượt 148.000 lượt, tăng đến 18%, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét.

Ban quản lý đặt mục tiêu vượt mốc 1 triệu lượt khách trong năm nay, đặc biệt chú trọng thu hút khách nước ngoài, nhằm khẳng định vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng như một điểm đến hàng đầu về du lịch sinh thái và khám phá tại Việt Nam.