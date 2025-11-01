Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chính phủ hỗ trợ Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2025 17:04 GMT+7

Trước những thiệt hại lớn do mưa lũ lịch sử gây ra cho TP.Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng để địa phương khắc phục thiệt hại.

Chiều 1.11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng cho TP.Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Khoản hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ của TP.Đà Nẵng, như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 17048/BTC-NSNN ngày 1.11.

Chính phủ hỗ trợ Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử

ẢNH: NGỌC THƠM

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; đảm bảo đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát tiêu cực. Đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN-MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sáng nay 1.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết TP.Đà Nẵng cũng sẽ chi 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp ngay cho người dân bị thiệt hại; chi cho các sở ngành, UBND các xã, phường để khắc phục ngay những cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ hoạt động sản xuất, đi lại cho nhân dân.

Theo ông Hưng, trước thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 1.500 tỉ đồng để xây dựng khoảng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An.

Đối với việc di dời, tái định cư của nhân dân miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, sắp tới thành phố sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ xây dựng khu tái định cư mới gắn với đời sống của người dân, để đảm bảo giải pháp lâu dài, bền vững, dần dần "thích nghi" và "sống chung với thiên tai".

Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27.10 cho đến nay gây thiệt hại nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Hiện tại nước lũ đang rút dần, các địa phương đang khắc phục thiệt hại.

Cụ thể, có gần 76.500 ngôi nhà trên địa bàn TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước; 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Thiên tai đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng, 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống sạt lở rất lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng mưa lũ lịch sử KINH PHÍ khắc phục mưa lũ Thủ tướng Chính phủ\
