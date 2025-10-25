Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ

Thúy Liễu
Thúy Liễu
25/10/2025 14:50 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư khen lực lượng Công an TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I giai đoạn 2025 - 2030, sáng 25.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen đến lực lượng Công an TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công an TP.HCM nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Báo Thanh Niên xin trích dẫn nguyên văn thư khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lực lượng Công an TP.HCM:

Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, Công an TP.HCM đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy...

Đặc biệt, sau khi phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16.3.2023, Công an TP.HCM đã tổ chức truy xét, xử lý triệt để các đối tượng, đến nay đã triệt phá 434 băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy, khởi tố 2.272 bị can hoạt động tại 22 địa phương, thu giữ 596 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần chiến đấu bền bỉ, quyết tâm đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an TP.HCM nói riêng.

Thành tích của các đồng chí đã góp phần tích cực trong kiềm chế, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy, củng cố trật tự xã hội kỷ cương, văn minh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Cũng tại đại hội, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM được vinh danh vì những đóng góp đặc biệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) được trao Huân chương Quân công hạng ba; trung tá Võ Thành Dung (Phòng Cảnh sát hình sự) được trao Huân chương Chiến công hạng nhì. 

Công an TP.HCM nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 2.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng huân chương cho các cá nhân thuộc Công an TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Ngoài ra, 12 cá nhân khác của Công an TP.HCM cũng được nhận Huân chương Chiến công hạng ba vì đã lập nhiều chiến công trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng công an.

