TP.HCM thi đua yêu nước khẳng định vị thế đô thị sáng tạo, nghĩa tình

Đến dự đại hội có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện các sở ngành và gần 500 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi các đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ẢNH: THÚY LIỄU

Giai đoạn 2020 - 2025, TP.HCM trải qua nhiều biến động lớn: đại dịch Covid-19, biến động nhân sự, khó khăn nguồn lực… Song, phát huy truyền thống năng động và sáng tạo, thành phố vẫn duy trì vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, với GRDP bình quân tăng 4,8%/năm, GRDP đầu người đạt hơn 8.200 USD, cao gấp 1,7 lần mức trung bình cả nước. Tổng thu ngân sách hơn 737.000 tỉ đồng, chiếm 1/3 cả nước.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước cho các cá nhân thuộc lực lượng Công an TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất và hạng nhì của Chủ tịch nước cho các cá nhân điển hình tiên tiến TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu như: "Cả nước chung tay vì người nghèo", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành vượt tiến độ như Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro số 1.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng chống dịch" đã huy động hơn 4.000 tỉ đồng, hỗ trợ 4,7 triệu người dân. Các mô hình "ATM gạo", "Bếp yêu thương", "Siêu thị 0 đồng" lan tỏa tinh thần nghĩa tình, bản sắc đặc trưng của người dân TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân điển hình tiên tiến TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Thi đua yêu nước khẳng định vị thế đô thị sáng tạo, nghĩa tình

TP.HCM hiện dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, cải cách hành chính, khởi nghiệp sáng tạo. Hàng loạt phong trào thi đua chuyên đề được triển khai hiệu quả: từ chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm, phát triển nông nghiệp đô thị đến học tập suốt đời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đơn vị của TP.HCM nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024 ẢNH: THÚY LIỄU

Các tập thể điển hình tiên tiến thi đua yêu nước của TP.HCM nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Kết quả, 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 623 sản phẩm OCOP được công nhận; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; phạm pháp hình sự giảm trung bình 8%/năm. Hệ thống y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ phát triển đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, phát triển phồn vinh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua yêu nước TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 ẢNH: THÚY LIỄU

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, sự kiện này mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước, mang đến cho TP.HCM nhiều tiềm năng, cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.

"Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, thành phố phải đối mặt với nhiều bài toán lớn như quản trị siêu đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ, giảm ùn tắc, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nghèo đa chiều… Vì vậy, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vào thực tiễn", ông Nguyễn Văn Được nói.

Định hướng cho phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Được nêu 5 mục tiêu trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; hướng tới mục tiêu TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và thuộc nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2045; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Đoàn đại biểu của TP.HCM tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ẢNH: THÚY LIỄU

Phát động phong trào thi đua yêu nước TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 với khẩu hiệu "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới", chủ tịch Nguyễn Văn Được kêu gọi toàn thể người dân TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, mỗi cá nhân cần biến phong trào thi đua thành hành động cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa khát vọng xây dựng TP.HCM phát triển phồn vinh, hiện đại, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ 2025 - 2030) vinh danh 478 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2020 - 2025.