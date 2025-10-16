1.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM

Chiều 16.10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ 1, giai đoạn 2025 - 2030, sẽ được tổ chức vào sáng ngày 24.10.2025 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh).

Đại hội do Thành ủy TP.HCM, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới".

Theo bà Châu Minh Hiền, Trưởng ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ TP.HCM), Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.HCM.

Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030.

Bà Châu Minh Hiền thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ 1, giai đoạn 2025 - 2030 ẢNH: U.N

Đại hội là dịp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc; các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn TP.HCM.

Sự kiện nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, lao động cần cù, niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Song song đó, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và kế hoạch 5 năm 2025 - 2030 của TP.HCM.

Dự kiến, Đại hội sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm 75 đại biểu khách mời là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ, đại diện mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến, đại diện Cụm thi đua 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, còn có 325 đại biểu đương nhiên và 600 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt giai đoạn 2020 - 2025.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc các lĩnh vực, phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ biểu dương 70 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua.