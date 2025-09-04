Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua

Trải qua 2 cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, phong trào thi đua yêu nước đã thể hiện bằng hành động chống giặc, giết giặc, bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ nhân dân mình. Biết bao tấm gương những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, để chúng ta có ngày toàn thắng 30.4.1975.

Đất nước sống trong hòa bình, từ 1975 tới nay, phong trào thi đua yêu nước đặt những mục tiêu mới, thực hiện những cách làm mới, bằng nhiều sự thu hút mới, đã tiếp tục tinh thần yêu nước của nhân dân ta, vì một đất nước phát triển, một nhân dân không chỉ cơm no áo ấm mà tiến lên ăn ngon mặc đẹp, không chỉ thoát nghèo mà tiến lên khá giả, hơn nữa, tiến lên giàu có.

Hiện nay, nhân dân và đất nước chúng ta lại vươn mình bước tới kỷ nguyên giàu mạnh thịnh vượng, thì tinh thần thi đua yêu nước lại càng được thể hiện một cách phong phú, mới mẻ, mở ra rất nhiều lĩnh vực từ kinh tế tới xã hội, từ văn hóa tới khoa học kỹ thuật.

Thi đua về lòng yêu nước tức là không phải chỉ nói về lòng yêu nước mà phải hành động để tỏ rõ lòng yêu nước. Phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, suốt đời, việc lớn việc nhỏ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, bộ đội, công an nhân dân, thế hệ trẻ, người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ tự khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước qua việc làm cụ thể của mình.

Với tinh thần cống hiến, trách nhiệm, làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả để biến "mười ngón tay vót chông" thành "mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím" như một cách nói hình ảnh để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đó là hình ảnh sống động của một đất nước thi đua trong tình hình mới, vì những mục tiêu mới, thể hiện tinh thần dân tộc ở những tầng nấc mới. Thi đua yêu nước trở thành động lực giúp đất nước phát triển, tiến tới một đất nước giàu mạnh và hạnh phúc.

Đông đảo người dân tham gia lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn ẢNH: UYỂN NHI

Những gì chúng ta đạt được hôm nay làm đà cho các thế hệ lớp sau chúng ta tiếp tục thi đua yêu nước, trí thức hóa cả dân tộc, văn minh hóa mọi người dân, làm sao cho mỗi công dân là một người sống tử tế, biết yêu thương, biết sống vì người khác, biết chia sẻ trên tinh thần thiện nguyện.

Từ tinh thần dám hy sinh trong chiến tranh tới tinh thần biết sống vì người khác trong hòa bình, nhân dân chúng ta sẽ có được sự an ổn trong tâm hồn, với tình yêu thương luôn cất cánh bay tới chân - thiện - mỹ.

Ngày chiến tranh chúng ta thường nói tới "ba dòng thác cách mạng", thì bây giờ chúng ta nói tới, và thực hiện ngay nhiều dòng thác trong cuộc sống để mọi người đều có cơ hội, và thực sự vươn tới một đời sống hạnh phúc.

Chúng ta nhớ lại, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.

Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Năm tháng trôi qua, nhưng tinh thần của Lời hiệu triệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố từ ngày 11.6.1948 ấy mãi còn vang vọng mãi còn thẳm sâu trong tâm hồn và ý chí của mỗi người Việt Nam: "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua".