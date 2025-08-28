Ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi cho con em có người thân hiến tạng

Sáng 28.8, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Tập đoàn Kim Oanh) phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi, chương trình đầu tiên dành riêng cho con em của những người thân hiến tạng nhân đạo.

"Học bổng Tự lực vì chính tôi tiếp sức con em vững bước đến tương lai"

Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã hồi sinh nhiều bệnh nhân, đem lại hy vọng cho hàng trăm gia đình, nhưng cũng để lại khoảng trống lớn trong đời sống của những đứa trẻ mất đi điểm tựa.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, chương trình dự kiến hỗ trợ thường xuyên cho 50 em, mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mỗi năm, với học bổng trị giá đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi em.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, phát biểu tại lễ ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi ẢNH: VÕ HIẾU

Tại lễ ra mắt, 10 em nhỏ thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo, đến từ các địa phương: TP.HCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk, đã được trao phần kinh phí hỗ trợ trực tiếp từ học bổng Tự lực vì chính tôi. Đây là học bổng được cấp định kỳ với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi em.

Trong đó, mỗi em nhận 1,5 triệu đồng/tháng, gồm 1 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp chi phí học tập, sinh hoạt và 500.000 đồng gửi tiết kiệm cho đến khi đủ 18 tuổi, như một khoản dự phòng giúp các em vững vàng hơn trên hành trình bước vào đời.

Phần kinh phí còn lại sẽ được sử dụng cho các chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, phát triển tinh thần và giáo dục toàn diện về văn - thể - mỹ.

Mục tiêu đặt ra là ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn tất phổ thông trung học, đồng thời chương trình cũng sẵn sàng hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho những em có nguyện vọng học nghề.

10 em nhỏ thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo nhận học bổng Tự lực vì chính tôi ẢNH: VÕ HIẾU

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm, chia sẻ: "Cái tên mang thông điệp khuyến khích các em tự tin khẳng định giá trị bản thân, và trao hành trang để các em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình trên hành trình tương lai".

Bà Kim Oanh nói thêm: "Đằng sau mỗi trái tim hiến tạng là cả một gia đình gánh chịu mất mát. Nhưng chính từ trong nỗi đau ấy, một mầm sống khác lại được hồi sinh. Và hôm nay, học bổng Tự lực vì chính tôi được trao đi như một vòng tay cộng đồng, tiếp nối dòng chảy yêu thương của những người đã ra đi".

Ông Lê Tấn Vũ, Phó trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Nam, nhấn mạnh: "Mỗi ca hiến tạng là một hành động dũng cảm và đầy nhân đạo. Nhưng sau sự cho đi cao thượng ấy, nhiều em nhỏ bỗng mất đi điểm tựa vững chắc của gia đình. Trong nỗi mất mát đó, học bổng Tự lực vì chính tôi ra đời chính là lời đáp đầy trách nhiệm và yêu thương của cộng đồng".

Em Nguyễn Hải Đăng Khoa (phải) chia sẻ về khó khăn sau mất ba và sự đồng hành của Quỹ Khởi sự từ tâm ẢNH: VÕ HIẾU

Em Nguyễn Hải Đăng Khoa (11 tuổi, ở Bình Dương cũ) là trường hợp đặc biệt, khi người cha qua đời vì bạo bệnh và đã đăng ký hiến tạng. Trong ký ức của Khoa, ba luôn là một "superman" mạnh mẽ.

Khi ba của Khoa lâm bệnh, công ty cho nghỉ việc, gia đình rơi vào cảnh khốn khó, không còn tiền thuê nhà hay lo bữa ăn hằng ngày. Hiện Khoa đang sống cùng cô và bà.

Dù hoàn cảnh thiếu thốn nhưng em vẫn nỗ lực học tập. Khoa hiện là học sinh lớp 6, đạt loại xuất sắc, đặc biệt giỏi các môn khoa học tự nhiên và mong muốn được thi vào trường chuyên.

Nói về ước mơ, Khoa nghẹn ngào: "Con ước mơ làm bác sĩ. Lúc ba còn sống, ba bị bệnh mà không có tiền chữa, nên con muốn làm bác sĩ để cứu được nhiều người".

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng. Riêng năm 2024, bệnh viện tiếp nhận 41 ca hiến tạng sau chết não. Tính từ năm 1992 đến năm 2024, cả nước đã thực hiện thành công hơn 9.500 ca ghép tạng. Hiện, Việt Nam ghi nhận trên 1.000 ca ghép tạng mỗi năm, thuộc nhóm có số lượng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Quỹ Khởi sự từ tâm và hành trình lan tỏa yêu thương

Trong gần 17 năm hoạt động, Quỹ Khởi sự từ tâm kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng trẻ em yếu thế và cộng đồng khó khăn. Hiện Quỹ đang triển khai nhiều dự án ý nghĩa.

Dự án "Cùng làm cha mẹ", hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên nền tảng thân tộc; dự án "Chắp cánh vươn xa" nhằm hỗ trợ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật học nghề, tái hòa nhập cộng đồng; và dự án "Sống chữa lành" đồng hành cùng trẻ em bệnh hiểm nghèo tại 8 bệnh viện lớn trên cả nước.

Các chương trình theo dõi thực sự, đồng hành cùng Chính phủ trong nhiều hoạt động thiết thực.

Ngoài ra, Quỹ Khởi sự từ tâm còn triển khai chính sách hỗ trợ đặc thù cho các em chuẩn bị bước vào đại học hoặc cao đẳng nhưng gặp khó khăn tài chính, với gói vay ưu đãi lãi suất 0% trong thời gian 5 - 7 năm.

Học bổng Tự lực vì chính tôi là bước tiếp nối của hành trình "Phụng sự từ trái tim - Lan tỏa bằng hành động", vừa mang tính nhân văn cấp thiết, vừa bền bỉ về lâu dài, giúp trẻ em vượt khó vươn lên đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hiến tạng hồi sinh sự sống.