Giữ Tổ quốc bình yên: Nữ phó trưởng Công an phường Vũng Tàu trách nhiệm với dân

Giữ bình yên trên địa bàn trọng điểm

Phường Vũng Tàu, TP.HCM được thành trên cơ sở sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Phường Vũng Tàu có diện tích tự nhiên 16,850 km2, gồm 42 khu phố, 115.882 nhân khẩu thường trú. Trước khi sáp nhập địa giới hành chính, trung tá Thân Thị Thanh Hương, Phó trưởng Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) từng là Trưởng công an phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu cũ.

Trung tá Hương (thứ 5 từ phải sang), lúc đang là Trưởng công an phường 1 ẢNH: NHẬN VẬT CUNG CẤP

Trung tá Thân Thị Thanh Hương cho biết, phường Vũng Tàu là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, cũng là địa bàn trọng điểm về dịch vụ và du lịch của TP.HCM.

Hằng năm, phường Vũng Tàu có khoảng 200 sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quy mô lớn nhỏ được tổ chức trên địa bàn. Các dịp cuối tuần thường thu hút 20.000 - 30.000 lượt người dân địa phương và du khách đến tham gia. Đây là những thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, song cũng là những thách thức, khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Trước áp lực về số lượng người và các hoạt động diễn ra liên tục, tình hình an ninh, trật tự luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trung tá Hương cùng ban chỉ huy công an phường đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để đảm bảo ổn định tình hình.

Một trong những dấu ấn nổi bật là khi phường được lựa chọn xây dựng thí điểm "Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị". Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, trung tá Thân Thị Thanh Hương đã cùng cấp ủy và ban chỉ huy phường tiến hành rà soát toàn diện theo 20 tiêu chí của Bộ Công an.

Qua đó, chủ động tham mưu xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ cũng như các ban ngành, đoàn thể và người dân cùng tham gia.

"Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng khu phố, từng hộ dân, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình. Từ đó, người dân đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia. Chính sự gắn kết giữa chính quyền và người dân đã trở thành nền tảng vững chắc, đảm bảo sự thành công của mô hình", trung tá Hương chia sẻ.

Kết quả, đến năm 2023, Công an phường 1 đã được Bộ Công an công nhận đạt chuẩn "Công an phường kiểu mẫu". Thành công của mô hình "Công an phường kiểu mẫu" tại phường 1 có sự đóng góp không nhỏ của các sáng kiến do trung tá Hương trực tiếp tham mưu và chỉ đạo triển khai. Trong đó phải kể đến mô hình "camera giám sát an ninh" với tổng kinh phí xã hội hóa lên tới 1 tỉ đồng, được vận động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Trung tá Hương đứng hàng đầu bìa phải ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Hệ thống camera giám sát sau khi được lắp đặt đã trở thành "tai mắt" hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng công an trong việc giám sát, phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật. Qua đó, tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát tốt hơn, giảm thiểu các hành vi phạm tội và nâng cao nhận thức người dân về phòng ngừa tội phạm.

Ngoài ra, mô hình "Lực lượng phản ứng nhanh" được thành lập từ tháng 1.2023 cũng là điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Lực lượng này hoạt động với phương châm: "Có mặt tại hiện trường trong vòng 3 - 5 phút" kể cả ban ngày hay ban đêm.

Chính nhờ sự phản ứng kịp thời, linh hoạt mà nhiều vụ việc đã được ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ phát sinh điểm nóng.

Cả hai mô hình trên đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ người dân. Đặc biệt, mô hình "Lực lượng phản ứng nhanh" đã được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao và chọn làm mô hình điểm để nhân rộng ra toàn tỉnh.

Tấm lòng vì dân trong đại dịch

Không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, trung tá Thân Thị Thanh Hương còn thể hiện rõ phẩm chất của người lãnh đạo trách nhiệm, gần dân, thương dân trong thời điểm khó khăn nhất, đó là thời gian xảy ra đại dịch Covid-19.

Trung tá Hương trao quà cho người dân khó khăn ÀNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", trung tá Hương đã cùng tập thể Đảng ủy, UBND phường, Công an phường bám địa bàn, kiểm soát chặt chẽ từng khu dân cư, không để dịch bệnh lây lan. Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, trung tá Hương còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân trong thời kỳ giãn cách.

Trung tá Hương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ 30 tấn rau, củ, quả; 1.500 bộ đồ bảo hộ; 10.000 khẩu trang y tế; 8 tấn thực phẩm và hàng ngàn phần quà phân phát đến tận tay các hộ dân khó khăn. Từng bao gạo, chai dầu, thùng mì, quả trứng đều mang theo tấm lòng, trách nhiệm và sự sẻ chia của trung tá Hương với cộng đồng.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và thành tích nổi bật, trung tá Thanh Hương và tập thể công an phường đã nhiều lần được cấp trên ghi nhận, biểu dương. Cuối năm 2024, đoàn kiểm tra khảo sát do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Yến cùng các ban ngành đã có buổi làm việc, ghi nhận và khen thưởng thành tích nổi bật của Công an phường 1. Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định công nhận "Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị".

"Ở trung tá Hương, người ta thấy được hình ảnh một người nữ cán bộ công an vừa kiên định, bản lĩnh trong công việc, vừa chân tình, gần gũi với nhân dân. Với trung tá Hương, mỗi nhiệm vụ là một cơ hội để cống hiến, mỗi khó khăn là một thử thách để trưởng thành, và mỗi thành công là minh chứng cho sự tận tụy không ngừng nghỉ", ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu nhận xét.