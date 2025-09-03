Giữ Tổ quốc bình yên: Thượng úy trẻ giữ bình yên cho làng biển Xuân Cảnh

Trong căn phòng làm việc tại trụ sở Công an xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ), thượng úy Nguyễn Thế Sơn (28 tuổi) vẫn miệt mài rà soát từng hồ sơ, kiểm tra lại từng thông tin để bảo đảm người dân khi đến làm thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng, chính xác.

Năm 2025, thượng úy Sơn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ năm 2022 đến năm 2024. Đồng thời là một trong những gương mặt Công an nhân dân dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 của Bộ Công an.

Chiến sĩ công an kiêm Phó bí thư đoàn xã

Năm 2020, thượng úy Sơn xung phong từ Công an TX.Sông Cầu (cũ) về công tác tại Công an xã Xuân Cảnh với nhiệm vụ chính là thực hiện Đề án 06 đang trong giai đoạn cao trào, cấp bách.

Ngoài trực tiếp tham gia các tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động, thượng úy Sơn còn tham mưu cho địa phương bố trí hàng chục chuyến xe phục vụ đưa đón hoặc đến tận nhà cấp căn cước công dân, đăng ký định danh điện tử cho những trường hợp đặc biệt như: người già yếu, bệnh tật không đi lại được.

Thượng úy Nguyễn Thế Sơn (thứ 4, bên phải qua) vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm tại Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025 ẢNH: NVCC

Từ năm 2022 đến nay, với nhiệm vụ được phân công là tiếp nhận, xử lý đăng ký xe và quản lý cư trú, thượng úy Sơn đã trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho gần 3.000 trường hợp. Trong đó, tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công 1.230 trường hợp; giải quyết 1.221 hồ sơ đăng ký xe, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia 4.321 phiếu thông tin xe.

Song song với nhiệm vụ của một cán bộ công an xã, thượng úy Sơn còn đảm nhận vai trò Phó bí thư Đoàn xã Xuân Cảnh. Ở cương vị này, anh Sơn luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến, giúp đỡ các gia đình ngư dân khó khăn.

Bên cạnh hoạt động "Chủ nhật xanh" tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại nhiều khu vực từng là nơi ô nhiễm bởi rác thải, kết hợp trồng mới hàng trăm cây xanh tại các trường học, góp phần chuyển đổi nhận thức xây dựng và bảo vệ môi trường của người dân địa phương, thượng úy Sơn còn huy động thanh niên, dân quân, dân phòng tẩy xóa quảng cáo "tín dụng đen".

Thượng úy Sơn còn tích cực tuyên truyền vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; vận động nhiều nguồn hỗ trợ trao tặng 102 suất quà, 800 kg gạo, 9 chiếc xe đạp cho gia đình chính sách, người nghèo khó, học sinh hiếu học.

Tận tụy với dân, mưu trí trong truy bắt tội phạm

Theo thượng úy Sơn, phần lớn người dân xã Xuân Cảnh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, đời sống tuy còn khó khăn nhưng vẫn giữ gìn phong tục truyền thống, đặc biệt là lễ hội cầu ngư, sự kiện lớn mỗi năm một lần để bà con cầu mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Cũng chính vì là địa bàn giáp biển, khách vãng lai lui tới nhiều, hoạt động mua bán, giao thương diễn ra thường xuyên nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp. Không ít vụ xô xát, mâu thuẫn giữa ngư dân cần đến sự can thiệp kịp thời của công an.

Thượng úy Nguyễn Thế Sơn hỗ trợ người dân đăng ký xe máy ẢNH: NVCC

"Đến mùa lễ hội cầu ngư, ngư dân thường nghỉ ngơi chơi hội, hành lễ, việc chè chén, mâu thuẫn, lời qua tiếng lại khó mà tránh khỏi. Nhiều năm công tác địa bàn, tôi nhận thấy, dường như năm nào vào mùa lễ hội cũng xảy ra mâu thuẫn, đa số xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy, đến mùa lễ hội, chúng tôi luôn tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự để lễ hội diễn ra thuận lợi và an toàn", thượng úy Sơn chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều trường hợp thanh thiếu niên tại địa phương lầm đường, lạc lối, bằng cách xử lý kiên nhẫn, thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc đã được thượng úy Sơn cùng đồng đội giải quyết nhanh chóng. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên được khuyên răn đã trở nên trưởng thành, chí thú làm ăn.

"Tôi còn nhớ, có một thanh niên vi phạm pháp luật tại địa phương, bạn này khá quậy. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện, định hướng, bạn cũng dần tiếp thu, chí thú làm ăn. Sau vài năm phấn đấu, bạn cũng có cho mình một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh riêng. Nhìn thấy bạn trưởng thành, có công việc ổn định, lo làm ăn, chúng tôi rất mừng lắm", thượng úy Sơn hào hứng kể.

Với nhiệm vụ cảnh sát khu vực thôn Hòa Phú (xã Xuân Cảnh), thượng úy Sơn đã phối hợp cùng lực lượng dân quân, dân phòng chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tiến hành tuần tra, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Không những luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thượng úy Sơn còn là Phó bí thư Đoàn xã nhiệt huyết, hết lòng vì địa phương ẢNH: NVCC

Không chỉ giỏi công tác cơ sở, thượng úy Sơn còn để lại dấu ấn ở những tình huống đòi hỏi sự mưu trí và dũng cảm. Tháng 4.2021, trong một buổi đi địa bàn, trong lúc tuần tra, kiểm soát, anh cùng đồng đội phát hiện một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại địa phương. Qua quan sát, Sơn nhận thấy đặc điểm nhận dạng trùng khớp với một đối tượng có tiền án trộm cắp mà Công an H.Phù Cát (Bình Định cũ) đang tìm kiếm.

"Không để đối tượng kịp tẩu thoát, tôi cùng đồng nghiệp âm thầm bám theo, đồng thời báo cáo về Công an TX.Sông Cầu (cũ) để phối hợp truy bắt. Dự đoán tình hình, nhận định xe máy do đối tượng sử dụng có thể hết xăng sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển, nên mục tiêu chốt chặn đặt ra sẽ là các cây xăng. Tuy nhiên, sau khi theo vết đối tượng, phát hiện đối tượng này đang tìm kiếm quán ăn, tôi cùng 2 đồng nghiệp xã khác đã trấn áp, bắt giữ đối tượng này", thượng úy Sơn kể lại.

Thượng tá Nguyễn Quang Luân, Trưởng công an xã Xuân Cảnh, nhận xét: "Thượng úy Nguyễn Thế Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc. Hơn thế nữa, Sơn còn là cán bộ gần dân, sát dân, được đồng đội tin tưởng và nhân dân quý mến".

Từ năm 2021 đến nay, 4 năm liền (2021 - 2024), thượng úy Sơn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Công an tặng 5 bằng khen. Năm 2023 và 2024, thượng úy Sơn là một trong những gương mặt được Bộ Công an vinh danh là điển hình tiên tiến công an xã, thị trấn và được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên tại cơ sở.

Với người dân Xuân Cảnh, những phần thưởng đó là minh chứng rõ nhất cho hình ảnh một người chiến sĩ công an vừa tận tụy vừa gần gũi.