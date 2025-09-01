Giữ Tổ quốc bình yên: Bình yên miền đất Phật Yên Tử

Trọng điểm du lịch - trọng điểm an ninh

Phường Yên Tử là trung tâm của Khu di tích và danh thắng Yên Tử - điểm đến tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt phật tử và du khách mỗi năm. Đặc biệt, vào dịp lễ hội xuân hằng năm, nơi đây đón hơn 2 triệu người về hành hương, vãn cảnh. Đây cũng là thời điểm lực lượng Công an P.Yên Tử bước vào đợt cao điểm, triển khai đồng bộ các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Công an P.Yên Tử làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái xá lợi Đức Phật ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trung tá Nguyễn Đình Tuyền, Trưởng công an P.Yên Tử, cho biết: "Bảo vệ bình yên vùng đất Phật vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự. Chúng tôi luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho chính quyền các giải pháp giữ vững an ninh trật tự, đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật".

Một dấu ấn lớn trong thời gian vừa qua, là đơn vị đã phối hợp tổ chức an toàn lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái xá lợi Đức Phật, đón hơn 1 triệu lượt phật tử và du khách hành hương thuận lợi, an toàn vào tháng 5.2025. Thành công này không chỉ đảm bảo an ninh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Yên Tử là điểm đến an toàn, thân thiện.

Địa bàn đặc thù, thử thách không nhỏ

Sau khi sáp nhập 3 xã, phường trước đây của TP.Uông Bí (cũ) là xã Thượng Yên Công, P.Phương Nam, P.Phương Đông thì P.Yên Tử có địa bàn đặc biệt, khi vừa có núi, vừa có biển, lại tiếp giáp TP.Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh. Địa hình rộng, nhiều đường nhỏ và lối mòn là điều kiện để tội phạm ẩn náu, tẩu thoát. Hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức pháp luật không đồng đều, dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Trước tình hình đó, Công an P.Yên Tử coi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu. Lực lượng thường xuyên xuống thôn, bản tổ chức đối thoại, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ba năm qua, đơn vị (trước là Công an xã Thượng Yên Công) đã phối hợp các lực lượng xử lý 17 vụ vi phạm pháp luật, từ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản đến đánh bạc. Mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là với cộng đồng đồng bào dân tộc.

Trọng trách mới khi Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới

Đến Công an P.Yên Tử những ngày này, chúng ta cảm nhận được sự tất bật của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây khi đang chuẩn bị cho nhiệm vụ mới khá nặng nề, nhất là khi đơn vị là lực lượng chủ lực trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện nghệ thuật đặc biệt "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời" vừa diễn ra đầy thành công. Đây được coi là "phép thử" quan trọng đối với Công an P.Yên Tử, là dịp tập dượt, củng cố năng lực tổ chức, phối hợp và ứng phó của lực lượng trước các sự kiện lớn trong tương lai.

Công an P.Yên Tử họp bàn triển khai đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện nghệ thuật đặc biệt "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời" ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trung tá Nguyễn Đình Tuyền chia sẻ, việc Yên Tử được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới đã mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch, nhưng đồng thời đặt lên vai lực lượng công an phường trọng trách nặng nề hơn. Lượng khách trong và ngoài nước sẽ ngày càng đông, hoạt động kinh doanh dịch vụ sôi động hơn, đòi hỏi an ninh trật tự phải được đảm bảo ở mức cao nhất.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công an P.Yên Tử đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nêu gương, xây dựng chi bộ và đảng viên "4 tốt", gắn công tác công an với xây dựng Đảng. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong phân công nhiệm vụ, bảo đảm kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc. Chủ động tham mưu cho chính quyền ban hành quy chế phối hợp, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường phối hợp lực lượng quân sự, các ban ngành đoàn thể, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững địa bàn từ sớm, từ xa. Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, phòng chống tội phạm, cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách.

Công an P.Yên Tử thể hiện vai trò, đảm bảo an toàn cho người dân hành hương về Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh. Công an phường phối hợp MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… nhân rộng các mô hình an ninh cơ sở, kèm cặp, giáo dục các đối tượng tha tù, thanh thiếu niên hư, người nghiện ma túy. Các chỉ tiêu, kế hoạch được giao cụ thể cho từng tổ chức, từng cán bộ chiến sĩ, tạo thành mạng lưới an ninh nhân dân rộng khắp.

Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, Công an P.Yên Tử còn chú trọng công tác quản lý hành chính: quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; kiểm soát hoạt động kinh doanh lưu trú; tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công. Đây là những yếu tố góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Giữ bình yên cho một vùng đất vừa linh thiêng, vừa sôi động du lịch, lại là cửa ngõ giáp ranh nhiều tỉnh, đòi hỏi sự tận tâm, bản lĩnh và sáng tạo. Công an P.Yên Tử, với sự chỉ huy sát sao của lãnh đạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của từng cán bộ, chiến sĩ, đang từng ngày khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho người dân và du khách, góp phần để Di sản văn hóa thế giới Yên Tử luôn là điểm đến an toàn, thân thiện và đáng nhớ.