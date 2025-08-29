Giữ Tổ quốc bình yên: Hết lòng vì người dân vùng biên

Gác chắn nơi biên giới

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân vào năm 2014, anh Phạm Khắc Núi với bậc hàm thiếu úy được phân công về quê để làm việc tại Đội điều tra tổng hợp Công an H.Đức Thọ (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Sau hơn 1 năm công tác tại đây, chàng chiến sĩ công an trẻ được điều chuyển công tác, về nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Hương Sơn (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 4.2019, anh trở thành cán bộ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Hương Sơn.

Đại úy Phạm Khắc Núi, Trưởng công an xã Sơn Kim 2 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đầu năm 2019, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn. Đại úy Núi xung phong "cởi bỏ" chức danh cán bộ công an huyện đã gắn bó suốt 5 năm kể từ khi ra trường, sẵn sàng về xã nhận nhiệm vụ của cấp trên giao.

"Thời điểm mới đầu triển khai đề án, tôi và nhiều đồng đội cũng có chút trăn trở, băn khoăn vì chưa nắm rõ khi về xã sẽ hoạt động như thế nào. Rồi tâm lý công an xã là cấp dưới của công an huyện, nên mẹ và vợ cũng khuyên tôi suy nghĩ lại. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vững quyết tâm, bởi bản thân là người trẻ, được đào tạo bài bản và đáp ứng đủ mọi tiêu chí thì không thể thoái thác", đại úy Núi chia sẻ.

Đại úy Núi đặt niềm tin khi về cơ sở công tác sẽ giúp anh phát huy được những kinh nghiệm sau nhiều năm làm cán bộ điều tra và còn được gần với người dân hơn. Đặc biệt, công an xã có nhiệm vụ như một công an huyện thu nhỏ, giúp anh có cơ hội được thực hiện thêm nhiều lĩnh vực mà trước đây chưa từng làm. Những "cái được" trước mắt ấy đã thôi thúc người cán bộ công an trẻ mạnh dạn lên đường, với tâm thế đi để tiếp tục xây dựng và phát huy "thế trận, lòng dân".

Đầu tháng 12.2019, đại úy Núi chính thức được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng công an xã Sơn Kim 2 (H.Hương Sơn cũ). Xã này có diện tích tự nhiên hơn 200 km2, dân số hơn 5.000 người, nằm gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giáp biên giới Việt - Lào.

Khăn gói về xã nhận nhiệm vụ, đại úy Núi biết rằng có vô vàn khó khăn, thử thách mà bản thân và đồng đội phải đối diện. Vì xã vùng biên này lâu nay là "điểm nóng" của tội phạm, nhất là về ma túy.

"Do chưa có trụ sở riêng nên thời gian đầu, tôi cùng 2 đồng đội được bố trí làm việc tại 2 phòng trong trụ sở UBND xã Sơn Kim 2. Hằng ngày, 3 anh em chúng tôi cùng nhau giải quyết các vụ việc về tình hình an ninh trật tự và giải quyết một số thủ tục cho người dân. Còn về chỗ ăn nghỉ thì chúng tôi thuê lại một căn nhà của người dân cạnh trụ sở xã. Dù khó khăn thiếu thốn và khối lượng công việc rất lớn nhưng anh em luôn động viên nhau, gắng sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", đại úy Núi nhớ lại.

Giúp dân thay đổi nhận thức chấp hành pháp luật

Đại úy Núi chia sẻ, do địa bàn nằm ở vùng sâu vùng xa nên nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Lực lượng Công an xã Sơn Kim 2 thời gian đầu chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền và xử lý một vài vụ việc để tạo tính giáo dục. Đặc biệt, một số vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm cũng được Công an xã Sơn Kim 2 giải quyết ổn thỏa.

Đại úy Núi hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục tại trụ sở công an xã ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Trên địa bàn có 2 hộ dân tranh chấp đất rừng, đã có quyết định thi hành án nhưng vụ việc kéo dài 11 năm chưa giải quyết được. Khi chúng tôi về đây, anh em vào cuộc, trực tiếp đến các hộ gia đình có liên quan để vận động. Sau đó, các hộ dân này đã hiểu ra vấn đề, tự nguyện thỏa thuận để chấm dứt tranh chấp nên không phải thi hành án", đại úy Núi nhắc lại.

Trong quá trình công tác, một vấn đề khác cũng khiến đại úy Núi đau đầu tìm cách xử lý là tình trạng thanh thiếu niên đánh nhau tại các đám cưới.

"Vụ việc đầu tiên chúng tôi tiếp nhận là trường hợp 1 người dân bị đánh ngay tại đám cưới người thân, thủ phạm là nam thanh niên trong thôn. Khi bị chúng tôi triệu tập, người này tỏ ra coi thường, thậm chí thách thức vì nghĩ rằng chỉ bị xử lý nhẹ tay như thời công an bán chuyên trách. Vụ việc chưa đến mức phải xử lý hình sự nhưng bằng biện pháp răn đe, giáo dục như xử phạt hành chính và kiểm điểm trước người dân, chúng tôi đã khiến thanh niên này thay đổi nhận thức. Nhờ xử lý dứt điểm vụ việc này mà tình trạng đánh nhau tại đám cưới trên địa bàn xã đã không còn xảy ra", đại úy Núi kể lại.

Đại úy Núi khẳng định, mỗi khi có mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống của người dân, quan trọng nhất là cán bộ công an phải ngăn chặn kịp thời, không để sự vụ xảy ra nghiêm trọng hơn. Việc này vừa giữ vững được tình hình an ninh trật tự, vừa giúp người dân khỏi vướng vòng lao lý.

"Do đó, anh em xác định vụ việc dừng ở gia đình thì sẽ giải quyết ngay tại gia đình, ở thôn sẽ xử lý ở thôn, hạn chế tối đa các vụ án phải đưa lên tỉnh", đại úy Núi bộc bạch.

Liên tục lập công phá án ma túy

Suốt 5 năm qua, quân số dù mỏng nhưng Công an xã Sơn Kim 2 do đại úy Núi chỉ huy đã liên tục lập được nhiều chiến công về ma túy, chiếm được lòng tin yêu của người dân vùng biên.

Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với các lực lượng lập được nhiều chiến công tại vùng biên giới ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đại úy Núi cho hay, từ năm 2023 đến 2024, Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Hương Sơn cũ và công an các xã, thị trấn vùng phụ cận đã phá thành công 15 vụ án về ma túy, bắt giữ 18 nghi phạm, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 5 kg ma túy dạng đá…

"Ngoài ra, chúng tôi cũng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đơn vị cũng tham mưu, hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 với tỷ lệ người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đã được cấp CCCD đạt trên 99%", đại úy Núi thông tin.

Với những cống hiến bền bỉ, đại úy Núi đã 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương do có nhiều đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đặc biệt vào đầu tháng 8 vừa qua, tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9 do Bộ Công an tổ chức, đại úy Núi vinh dự là một trong số 181 đại biểu trong lực lượng Công an nhân dân được công nhận, tôn vinh là gương điển hình tiên tiến.

"Với tôi, đây là niềm vinh dự và sự khích lệ lớn lao mà lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh dành cho mình. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến để góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc và cho cuộc sống bình yên", đại úy Phạm Khắc Núi tâm sự.