Tranh tài sôi nổi tại Đại hội khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ IX

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Đại hội khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc'

Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI được Bộ Công an tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam (19.8.1945-19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005-19.8/.025).

Sự kiện cũng nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, phát biểu tại sự kiện Ảnh: BTC

Họp báo sự kiện Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông Ảnh: BTC

Đây cũng là dịp để đánh giá tình hình phát triển phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng CAND giai đoạn 5 năm (2020 - 2025); đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng; góp phần nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh CAND và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ, tăng cường thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đại hội khỏe và Hội thi được tổ chức từ tháng 8.2024 đến tháng 8.2025 tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Lâm Đồng và Phú Thọ. Trong đó giai đoạn 1 tổ chức thi đấu các môn chạy ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe, vòng loại bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, quần vợt, bơi ứng dụng trong chương trình Đại hội khỏe và các điều lệnh, võ thuật, quân sự trong chương trình Hội thi tại 4 khu vực.

Công an các đơn vị địa phương tham gia Đại hội khỏe đã tổ chức gần 200 hoạt động, sự kiện, giải thể thao, huy động 16.256 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đấu để tuyển chọn, thành lập đoàn tham dự. Số lượng VĐV, HLV tham gia giai đoạn 1 tổng số là 4.073 cán bộ, chiến sĩ của 97 đoàn. Tham gia Hội thi có 83 đoàn, với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, cho thấy phong trào TDTT và điều lệnh, quân sự, võ thuật tại Công an các đơn vị, địa phương có sự đầu tư về mọi mặt, trình độ, chất lượng chuyên môn được nâng cao.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội khỏe và Hội thi tại các khu vực, ban tổ chức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu nhạc kèn, kỵ binh, mô tô, khí công, công phá, bảo vệ yếu nhân, đánh bắt khủng bố... thu hút đông đảo quần chúng nhân dân theo dõi, ủng hộ.

Hấp dẫn tranh tài ở vòng chung kết

Ở giai đoạn 2 trong năm 2025, Đại hội khỏe tổ chức thi đấu môn thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm vòng sơ loại tại các địa phương, vòng loại tại 8 khu vực và vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28 - 30.5, với 320 VĐV đến từ 18 đội tuyển thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các địa phương trên cả nước đã tham gia.

Tổ chức thi đấu các môn bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và vòng chung kết các bóng đá nam 7 người từ ngày 24.7 - 1.8 tại Hà Nội. Dự kiến có 97 đoàn, với gần 2.000 trưởng đoàn, HLV, VĐV tham gia.

Về Hội thi, vòng chung kết Hội thi gồm có 26 đội tuyển, với 2.200 cán bộ, chiến sĩ tham dự, được lựa chọn từ 83 đội tuyển thi đấu vòng loại.

Lễ khai mạc Đại hội khỏe và Hội thi diễn ra vào 20 giờ 10 ngày 26.7 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Lễ bế mạc Đại hội khỏe và Hội thi diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 1.8 tại Hội trường lớn Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Về công tác chuyên môn, Bộ Công an phối hợp Cục TDTT Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và địa phương liên quan bố trí lực lượng trọng tài có chất lượng chuyên môn cao tham gia điều hành thi đấu; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và các điều kiện đảm bảo trong công tác tổ chức thi đấu.

Còn với công tác đảm bảo an ninh, y tế, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng các phương án, huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn của Đại hội khỏe và Hội thi.