Giữ Tổ quốc bình yên: Người 'truyền lửa' phá án kinh tế

T RIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN HÓA ĐƠN 27.000 TỈ ĐỒNG

Năm 2024, trước tình hình một số doanh nghiệp hành nghề xây dựng ở Đắk Lắk mua bán hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguyên liệu đầu vào, khối lượng nguyên vật liệu chênh lệch giữa thực tế sử dụng so với dự toán, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội tỉnh, thượng tá Nguyễn Văn Chuyên đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án "đấu tranh với đường dây mua bán hóa đơn của công ty ma trên địa bàn tỉnh".

Thượng tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk, người chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án kinh tế lớn trên địa bàn ẢNH: HỮU TÚ

Vào cuộc, thượng tá Chuyên chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) trực tiếp xác minh hai công ty Hưng Thịnh Phát và Hoàng Phát (địa chỉ tại Buôn Ma Thuột) có biểu hiện nghi vấn mua bán hóa đơn nhựa đường, nhũ tương số lượng lớn từ TP.HCM, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kiếm lời… Các tổ trinh sát đã tiếp cận các đối tượng phạm tội trên địa bàn Đắk Lắk và TP.HCM, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn liên quan đến hai công ty trên.

Kết quả, Phòng CSKT đã khởi tố 40 bị can trong vụ án về tội in, phát hành, mua, bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; xác định các bị can đã lập 108 doanh nghiệp "ma", lưu chuyển qua 10 tài khoản cá nhân "ma" với số tiền hơn 27.000 tỉ đồng. Đây là chuyên án đầu tiên triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay của Công an tỉnh Đắk Lắk, được các cấp bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Ngày 25.1.2025, Bộ Công an có quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng CSKT do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Các bị can trong vụ án sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại bị Phòng CSKT khởi tố ẢNH: PHÒNG CSKT

Cùng với chuyên án trên, dưới sự chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Văn Chuyên, những năm qua, Phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, chuyên án nổi bật. Điển hình như chuyên án buôn lậu thuốc nhúng sầu riêng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Trong chuyên án này, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định, lập danh sách các nghi phạm thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ Campuchia và Thái Lan về TP.HCM theo đường tiểu ngạch, từ đó vận chuyển về Đắk Lắk tiêu thụ.

Kết thúc chuyên án, Phòng CSKT đã khởi tố 2 vụ án, 5 bị can về tội buôn lậu, thu giữ tang vật hơn 300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, 3.500 sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Quá trình điều tra đã xác định các bị can giao dịch mua bán thuốc nhúng sầu riêng từ năm 2021 đến tháng 7.2024 hơn 107 tỉ đồng.

Trong chuyên án xử lý các đối tượng buôn bán cà phê bột giả từ tỉnh ngoài đưa về Đắk Lắk tiêu thụ, đơn vị khởi tố 13 vụ án, 19 bị can, thu giữ hơn 33 tấn cà phê bột giả, hơn 12 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cà phê giả.

Ngoài ra, nổi bật gần đây là chiến công của Phòng CSKT khi thực hiện các chuyên án đấu tranh với tội phạm làm giả con dấu, tài liệu; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của Trung tâm môi trường PNE (địa chỉ P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); tội phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp từ năm 2014 đến nay; tội phạm trong thăm dò, khai thác tài nguyên; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cao su Đắk Lắk; vụ án làm giá đỗ bằng hóa chất độc hại…

"T ÔI CHỈ LÀ NGƯỜI TRUYỀN LỬA"

Trong câu chuyện kể về những vụ án, chuyên án lớn mà Phòng CSKT tham gia đấu tranh triệt phá, thượng tá Nguyễn Văn Chuyên luôn khiêm nhường khi nói về đóng góp của mình.

"Việc phá án chủ yếu do công sức thực hiện của cả tập thể đơn vị, tôi chỉ là người "truyền lửa" cho anh em, quán triệt tinh thần tuân thủ pháp luật, khơi dậy ý chí đấu tranh quyết liệt với tội phạm", ông chia sẻ.

Phòng CSKT khởi tố các bị can trong đường dây mua bán hóa đơn ẢNH: PHÒNG CSKT

Tuy nhiên, có thể thấy việc chỉ đạo xuyên suốt, tầm nhìn, bản lĩnh quyết đoán của người chỉ huy lực lượng CSKT có vai trò quan trọng trong việc phá án. Chẳng hạn, trong chuyên án đường dây mua bán hóa đơn 27.000 tỉ đồng, quá trình phá án, thượng tá Chuyên đã trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, đưa ra gần 90 ý kiến, định hướng, quyết sách đem đến thành công của chuyên án.

Thượng tá Chuyên kể "kỷ niệm" nhớ nhất của mình là ngay khi chuyển công tác từ tỉnh Đắk Nông (cũ) về nhận chức Trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk hồi cuối năm 2021, ông trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo điều tra vụ hủy hoại 449 ha rừng tại Ea Súp.

"Trong vụ án này, anh em đơn vị chịu nhiều vất vả, khó khăn để điều tra rừng bị tàn phá. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm xuyên ngày xuyên đêm, bám trụ hiện trường, vượt nắng thắng mưa. Vượt nắng là tranh thủ mùa khô để ghi nhận từng gốc cây rừng bị chặt phá trên diện tích hàng trăm héc ta, trước khi vào mùa mưa cỏ dại mọc nhanh che lấp dấu vết. Khi thực hiện xong chuyên án, nhiều anh em trở về với bộ dạng hốc hác, làn da cháy nắng do thời tiết khắc nghiệt ở vùng Ea Súp", thượng tá Chuyên nhớ lại.

Phòng CSKT điều tra hiện trường vụ án sản xuất cà phê bột giả ẢNH: PHÒNG CSKT

Trong phòng làm việc bề bộn hồ sơ, thượng tá Chuyên chia sẻ tội phạm kinh tế đa phần có trình độ, năng lực, nhiều mối quan hệ xã hội. Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải am hiểu sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quy định pháp luật; từ đó nhìn ra được những vi phạm trong từng lĩnh vực cụ thể, tìm điểm đột phá để xử lý.

"Để có thể giải quyết những vụ án kinh tế, trước hết bản thân cán bộ điều tra phải thực sự trong sáng. Không có vụ án nào mà không có sự tác động, thậm chí mua chuộc. Mình phải trong sáng, khách quan, công tâm thì mới giải quyết được những vụ án lớn, phức tạp", thượng tá Chuyên nhận định.

Chính với tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng, không bỏ lọt tội phạm, ông đã chỉ đạo lật lại hồ sơ những vụ án còn nghi vấn trước đây, làm rõ hành vi phạm tội của các nghi phạm. Điển hình là việc khởi tố nhiều bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, rửa tiền tại Công ty Cao su Đắk Lắk xảy ra từ những năm 2008 - 2011.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2022 - 2024, thượng tá Nguyễn Văn Chuyên đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2021 - 2023; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 14 lần được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen; là một trong những cán bộ, chiến sĩ xuất sắc của ngành công an được vinh danh tại Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX năm 2025.