Giữ Tổ quốc bình yên: Câu chuyện tử tế của nữ chỉ huy hết lòng vì dân

Trong con đường phụng sự Tổ quốc, có những người chiến sĩ công an đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để giữ gìn sự bình yên cho dân, và trung tá Trần Thị Thu Thúy, 43 tuổi, Phó trưởng Công an phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (khi chưa sáp nhập, chị Thúy là Trưởng công an phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũ) chính là một trong những tấm gương ấy.

Trải qua 23 năm học tập, phấn đấu và trưởng thành, từ mái Trường đại học An ninh nhân dân thân yêu đến trực tiếp chiến đấu ở công an cơ sở, chị đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, từ an ninh, tham mưu chiến đấu, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến chỉ huy ở cấp phường, luôn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, nhân văn trong lòng dân.

Sự cống hiến ấy đã được ghi nhận khi chị được vinh dự là một trong hơn 80 điển hình tiên tiến Công an nhân dân dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là lần thứ 2 chị được chọn là gương điển hình tiên tiến trong 10 năm qua.

Vượt qua thử thách bằng sự quyết liệt và mềm dẻo

Trong suốt quá trình công tác, trung tá Thúy không tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Chị chia sẻ rằng, những va chạm, rủi ro về sức khỏe khi trực tiếp đấu tranh với tội phạm là nhiều, nhưng không đáng kể so với những đồng chí, đồng đội đang làm việc tại vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Đối với chị, khó khăn lớn nhất mà chị phải đối diện là làm việc với những người thiếu tinh thần trách nhiệm và không có ý thức tổ chức kỷ luật. Chị Thúy tin rằng, chính điều này đã làm phí công sức phấn đấu của cả một tập thể.

Trung tá Trần Thị Thu Thúy, Phó trưởng Công an phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Để vượt qua thử thách này, chị đã xây dựng một phong cách lãnh đạo vừa quyết liệt vừa mềm dẻo. Chị Thúy cho biết luôn cố gắng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, noi gương trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý những cán bộ yếu kém.

Đồng thời, chị cũng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh em, để hiểu, chia sẻ và uốn nắn kịp thời, từ đó xây dựng được một tập thể đơn vị đoàn kết và phát triển.

Nhờ sự lãnh đạo tài tình đó, nhiều năm liền, đơn vị do chị chỉ huy đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được tặng Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Bộ Công an, UBND tỉnh Khánh Hòa. Năm 2025, đơn vị của chị đã vinh dự đạt Cờ thi đua của Bộ Công an.

Tấm lòng vàng vì dân trong mọi hoàn cảnh

Những thành tích trong công tác chuyên môn là sự ghi nhận đáng tự hào, nhưng điều làm trung tá Thúy nhớ mãi trong cuộc đời mình lại là những câu chuyện về tình người và sự sẻ chia.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, chị đã chứng kiến một nghịch lý đau lòng: rất nhiều nông sản của bà con nông dân không tiêu thụ được, trong khi đó, những khu vực cách ly lại không đủ lương thực, thực phẩm, nhất là tại TP.Nha Trang (cũ) và TP.HCM.

Với tấm lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm, trung tá Thúy không ngần ngại, mà đã chủ động kết nối với bạn bè ở Công an Quận 1 (cũ) và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa (cũ) để tổ chức một chiến dịch ý nghĩa.

Hơn 30 tấn nông sản đã được vận chuyển từ người trồng đến tay người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con.

Hành động kịp thời và đầy tình người này đã mang lại sự ấm áp, niềm tin cho người dân trong thời điểm khó khăn nhất, đồng thời khẳng định rõ nét tinh thần vì dân của người chiến sĩ công an.

Chị Thúy và đơn vị nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Hoàng Minh Bảo đến 18 tuổi ẢNH: LAN PHƯƠNG

Thực hiện phương châm "trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" theo lời dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một câu chuyện đầy nhân văn khác của trung tá Thúy và tập thể đơn vị đã diễn ra vào đầu năm 2025.

Đó là câu chuyện về một cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt éo le, tên thường gọi là Lucky. Cháu bé 4 tuổi, đã bị bố mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ, và sống cùng bà ngoại Nguyễn Thúy Nguyên, 69 tuổi, trong một căn phòng trọ chật hẹp ở Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Hòa. Hằng ngày, hai bà cháu dắt nhau đi bộ khắp nơi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày.

Nhận thấy bà ngoại của cháu tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, những lúc trái gió trở trời, đau ốm, bà không thể lao động để chăm lo cho cháu, trong khi bé Lucky lại chưa có giấy khai sinh.

Thương cảm trước hoàn cảnh của cháu, trung tá Thúy đã thảo luận cùng tập thể anh em đơn vị và thống nhất nhận đỡ đầu cháu cho đến khi tròn 18 tuổi.

Cháu Nguyễn Hoàng Minh Bảo đã được đến trường vui chơi, học tập cùng cô giáo và các bạn nhờ tấm lòng nhân ái của đơn vị chị Thúy ẢNH: LAN PHƯƠNG

Một loạt các hành động thiết thực đã được chị Thúy và đơn vị thực hiện. Chị đã liên hệ với bộ phận tư pháp của UBND phường để xác minh và hỗ trợ làm giấy khai sinh cho cháu. Đồng thời, chị cũng liên hệ với Trường mầm non Ninh Đa xin cho cháu được đi học, đây cũng là niềm mong ước của bà ngoại cháu Lucky bấy lâu nay.

Công an phường cũng đã trao tặng bà Nguyên một chiếc xe đạp để bà có phương tiện đi lại mưu sinh. Cuộc đời của bé Lucky từ đó bước sang một trang mới. Sau khi được hỗ trợ làm giấy khai sinh, cháu đã có một cái tên mới: Nguyễn Hoàng Minh Bảo và được cấp thẻ bảo hiểm y tế; được đến trường vui chơi, học tập cùng cô giáo và các bạn.

Câu chuyện đầy ý nghĩa này không chỉ mong mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cháu bé, mà còn là minh chứng sống động cho tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của người chiến sĩ công an, đúng như lời trung tá Thúy chia sẻ: "Tôi tin rằng, những điều tích cực dù nhỏ bé sẽ lan tỏa một cách bền vững trong công việc và cuộc sống".

Trung tá Trần Thị Thu Thúy hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an phường Ninh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Lan tỏa những điều tích cực vì sự bình yên của Tổ quốc

Là người đại diện cho những điển hình tiên tiến, trung tá Thúy mong muốn gửi gắm một thông điệp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Để phong trào thi đua ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, chị đề xuất mỗi người hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phấn đấu trở thành người tốt, việc tốt ngay trong chính gia đình mình, đơn vị mình và địa phương mình sinh sống.

Nhờ đó, những điều tích cực sẽ lan tỏa một cách bền vững và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân sẽ luôn gắn liền với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với những cống hiến thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, trung tá Trần Thị Thu Thúy đã và đang là một tấm gương sáng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.