Giữ Tổ quốc bình yên: Từ 'khắc tinh' tội phạm đến trưởng công an phường của dân



Những năm tháng " đánh án" không nghỉ

Trung tá Khúc Thanh Tuấn bước vào nghề ở Đội Điều tra hình sự Công an H.Vĩnh Bảo, rồi Công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng cũ). Năm 2013, anh về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng. Từ đó, dấu chân anh in đậm ở khắp những địa bàn phức tạp nhất, nơi tội phạm hoạt động dưới đủ vỏ bọc và thủ đoạn tinh vi.

Trung tá Khúc Thanh Tuấn trong một lần chỉ huy đánh án cùng đồng đội ẢNH: H.P

Trung tá Tuấn chia sẻ: "Quản lý đối tượng chỉ trên hồ sơ, sổ sách thì mới biết phần nổi của tảng băng chìm. Muốn thắng, phải hiểu rõ đối tượng đến tận gốc".

Với phương châm như vậy, anh miệt mài học từ những việc nhỏ nhất như đi thực địa, tìm hiểu địa bàn, nghiên cứu hồ sơ, khai thác thông tin từ các mối quan hệ xã hội của đối tượng. Đồng thời, anh rèn kỹ năng "đọc" hiện trường và xử lý tình huống nhanh, phẩm chất quyết định thành công trong những trận đánh với tội phạm.

Trung tá Khúc Thanh Tuấn, Trưởng công an P.Hưng Đạo ẢNH: H.P

Suốt 6 năm (2017 - 2023) làm Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, anh tham mưu và trực tiếp chỉ huy hàng trăm kế hoạch phòng chống tội phạm, triệt phá các đường dây tín dụng đen, ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm xuyên quốc gia, các ổ nhóm trộm cướp lưu động.

Anh cùng đồng đội lập và quản lý hơn 100 hồ sơ nghiệp vụ với các đối tượng cộm cán, lưu manh chuyên nghiệp; phối hợp liên tỉnh để bắt giữ nhiều đối tượng gây án rồi bỏ trốn; góp phần không nhỏ giữ ổn định tình hình an ninh trật tự thành phố.

Những chuyên án để đời

Nhắc đến trung tá Khúc Thanh Tuấn, đồng đội và người dân không thể quên chuyên án 118-G năm 2018. Đây là vụ án giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang ở Tiên Lãng gây rúng động dư luận.

Trung tá Khúc Thanh Tuấn cùng cán bộ Công an P.Hưng Đạo thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn ẢNH: N.H

Khi xác định nghi phạm Vũ Thế Thùy đang tìm đường trốn sang Trung Quốc, anh lập tức chỉ huy tổ công tác phối hợp lực lượng biên phòng, rà soát hàng trăm tàu thuyền, lần theo dấu vết tới một con thuyền nhỏ giữa sông Ka Long.

Cuộc khống chế đối tượng diễn ra quyết liệt khi Thùy chống trả bằng mái chèo. Với sự kiên quyết, mưu trí, anh cùng đồng đội đã bắt giữ thành công, đưa hung thủ ra trước công lý.

Một dấu ấn khác là kế hoạch HP22 chuyên đề phòng, chống tội phạm đường phố, được triển khai trên toàn TP.Hải Phòng từ tháng 3.2022. Với vai trò thư ký kế hoạch, anh thiết lập mạng lưới tuần tra, chốt điểm, mật phục ở các "điểm nóng" cướp giật, gây rối, đua xe trái phép. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng HP22 đã ngăn chặn hàng loạt vụ phạm pháp, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã, góp phần trả lại sự bình yên cho đường phố.

Trưởng công an phường gần gũi với dân

Ngày 1.7, trung tá Khúc Thanh Tuấn nhận nhiệm vụ Trưởng công an P.Hưng Đạo (TP.Hải Phòng). Đây là phường mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị cũ, địa bàn đông dân cư, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Với kinh nghiệm hàng chục năm "trận mạc", anh nhanh chóng nắm bắt tình hình. Không chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách, anh chú trọng xây dựng "thế trận an ninh nhân dân" từ cơ sở, lấy dân làm gốc, gần dân để hiểu địa bàn mới.



Trung tá Tuấn (thứ 3 từ trái sang) - người cán bộ công an phường gần gũi với dân ẢNH: N.H

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi nhận nhiệm vụ, trung tá Tuấn tổ chức hội nghị tiếp xúc hơn 100 đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của 24 tổ dân phố. Anh coi đây là "cánh tay nối dài" của công an phường trong các nhiệm vụ: quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy, nắm tình hình dân cư, phát hiện mâu thuẫn để giải quyết sớm, phối hợp tuần tra ở các khu vực nhạy cảm.

Để kết nối nhanh, trung tá Tuấn lập nhóm Zalo giữa công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, biến nhóm Zalo này thành "đường dây nóng" phát hiện tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, lừa đảo trên không gian mạng.

Cùng đó là hơn 6.000 tờ rơi về các thủ đoạn lừa đảo được phát đến từng hộ dân. Các thành viên nhóm Zalo liên tục cập nhật, trao đổi, giúp xử lý kịp thời những vụ việc nhỏ trước khi trở thành điểm nóng.

Giữ bình yên từ những điều giản dị

Với trung tá Tuấn, công việc của người trưởng công an phường không chỉ là xử lý các vụ việc lớn mà còn nằm ở sự kiên trì trong những việc tưởng chừng nhỏ: giải quyết tranh chấp hàng xóm, quản lý nhà trọ công nhân, kiểm tra an toàn PCCC ở các khu dân cư, đồng hành cùng chính quyền trong hoạt động an sinh xã hội.

Trung tá Tuấn chia sẻ: "Tôi luôn nói với cán bộ, chiến sĩ là dân tin thì việc gì cũng xong. Vì thế, anh em khi xuống cơ sở phải lắng nghe, giải thích, giúp dân hiểu pháp luật, coi sự bình yên của từng ngõ phố là mục tiêu cao nhất. Chính sự gần gũi, tôn trọng nhân dân ấy đã giúp Công an P.Hưng Đạo nhanh chóng xây dựng được lòng tin, tạo thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở".

Hơn 2 thập kỷ trong ngành, ở bất cứ vị trí nào, trung tá Khúc Thanh Tuấn cũng giữ nguyên tinh thần "vì nhân dân phục vụ", gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Anh thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị; chấn chỉnh kỷ luật, tác phong, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Nhiều năm liền, đơn vị trung tá Tuấn công tác đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", được Bộ Công an, UBND TP.Hải Phòng, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Từ một đội trưởng hình sự "đánh án" đến một trưởng công an phường mẫu mực, trung tá Khúc Thanh Tuấn là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vừa mưu trí, dũng cảm trên trận tuyến, vừa gần gũi, tận tụy trong đời thường.

Ở anh, phẩm chất "lấy dân làm gốc" không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành phương châm sống và làm việc bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy hiệu quả, để bình yên ở lại trên từng con phố, từng mái nhà.