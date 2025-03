Phó trưởng công an phường tử vong tại trụ sở

Theo nội dung báo cáo, vào đêm 23.3 và sáng 24.3, theo lịch phân công, trung tá N.X.T, Phó trưởng công an P.Quang Trung, trực chỉ huy tại trụ sở Công an P.Quang Trung.



Trụ sở Công an P.Quang Trung ẢNH: LÊ NGUYÊN

Đến khoảng 5 giờ ngày 24.3, các cán bộ đang trực tại trụ sở nghe tiếng nổ lớn từ phòng trực chỉ huy, liền chạy lên phòng làm việc của trung tá N.X.T ở tầng hai để kiểm tra.

Tại đây, các cán bộ công an thấy trung tá N.X.T đã nằm bất động. Ngay sau đó, các cán bộ công an gọi các bác sĩ tại trạm xá công an tỉnh (bên cạnh trụ sở công an phường) đến cấp cứu nhưng trung tá N.X.T đã tử vong.

Được biết, trung tá T. đã sống ly thân với vợ từ khoảng tháng 10.2024.

Hiện nay Công an tỉnh Kon Tum đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ việc nêu trên, xử lý theo quy định của pháp luật.