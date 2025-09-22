Ngành văn hóa thi đua yêu nước

Khung pháp lý được chú trọng

Khi đại diện của UNESCO gõ búa thông qua việc điều chỉnh ranh giới của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) để bao gồm cả Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Khăm Muộn, CHDCND Lào), một hành trình dài của hồ sơ di sản đã hoàn tất. Hành trình này có đóng góp lớn của Bộ VH-TT-DL trong việc soạn thảo các khung pháp lý liên quan.

PGS-TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), cho biết để có cơ sở quản lý di sản thế giới, Bộ đã chủ động nội luật hóa, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động di sản thế giới ở VN, trong đó bao gồm cả di sản thế giới có phạm vi phân bố trên lãnh thổ VN và trên lãnh thổ quốc gia khác (di sản đa quốc gia). Cụ thể, năm 2024 Quốc hội đã chính thức thông qua luật Di sản văn hóa, trong đó có quy định về việc lập hồ sơ đề cử, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ẢNH: TRẦN TUẤN VIỆT

Hồ sơ UNESCO đa quốc gia Việt - Lào là một trong những minh chứng cho việc ngành VH-TT-DL đặt trọng tâm vào công tác hoàn thiện khung pháp lý. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đánh giá: "Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về văn hóa được chú trọng, toàn ngành đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", tiệm cận định hướng quản trị phát triển văn hóa".

Theo Bộ VH-TT-DL, giai đoạn 2021 - 2025, Bộ chủ trì xây dựng, ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, hoàn thiện 122 văn bản quy phạm pháp luật. "Tính đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực do Bộ VH-TT-DL quản lý đã tương đối hoàn chỉnh…", Bộ VH-TT-DL nhận định.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, điểm nhấn đặc biệt về khung pháp lý là Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 2025 - 2035. Bộ trưởng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ đột phá là triển khai ngay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư.

Thi đua yêu nước thời kỳ tiếp theo

Theo Bộ VH-TT-DL, tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VH-TT-DL lần thứ 4 - năm 2025 (dự kiến diễn ra ngày 25.9), Bộ lựa chọn hơn 300 đại biểu là điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác. Bộ VH-TT-DL đánh giá cao tác động, hiệu ứng tích cực từ phong trào thi đua đối với sự phát triển của ngành và đất nước. Chính vì thế, Bộ cũng đã sớm có định hướng cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL cho biết: "Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2031, ngành tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần gia tăng "sức mạnh mềm" quốc gia, phát huy nguồn lực văn hóa". Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua...