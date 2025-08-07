Bộ VH-TT-DL phản hồi vụ người mặc trang phục vũ trang, nghệ sĩ quảng cáo sai

Bộ VH-TT-DL nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng có sử dụng hình ảnh cá nhân mặc trang phục lực lượng vũ trang, an ninh, cựu chiến binh trên các trang mạng xã hội nhằm tạo lòng tin, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết trong thời gian qua đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật.

MC Quang Minh từng vướng lùm xùm quảng cáo sữa Ảnh: T.L

Trong đó, Bộ VH-TT-DL tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo năm 2025. Theo đó, bổ sung Điều 15a vào sau Điều 15 luật Quảng cáo năm 2012 về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo:

Hoạt động quảng cáo trên không gian mạng đã được quy định cụ thể, có quy định về dấu hiệu nhận biết hoạt động quảng cáo trên mạng; trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng; yêu cầu giải pháp kiểm tra, giám sát nội dung quảng cáo; quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Bổ sung về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo như nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng; không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp quảng cáo có yêu cầu phải ghi chú, khuyến cáo, cảnh báo thì phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ, dễ tiếp cận.

Bộ đã ban hành các công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài phát thanh - Truyền hình, Báo và Đài Phát thanh, - Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị hoạt động truyền hình, mạng xã hội trong nước yêu cầu nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo và tăng cường quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ VH-TT-DL ban hành các công văn gửi các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động truyền hình, mạng xã hội trong nước và nước ngoài, trang thông tin điện tử tổng hợp… nhằm yêu cầu nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo và tăng cường quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thanh Vân Hugo từng lên tiếng xin lỗi vì vụ quảng cáo sữa Ảnh: TL/ Chụp màn hình

Bổ sung chế tài xử lý người quảng cáo vi phạm

Trong thời gian qua, Bộ VH-TT-DL triển khai cơ chế phối hợp liên ngành tập trung rà soát, xử lý các trường hợp người nổi tiếng, các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng quảng cáo, tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng với chất lượng sản phẩm, gây ảnh hưởng đến niềm tin và sức khỏe của người dân.

Bộ VH-TT-DL phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài xử lý vi phạm đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật đối với các trường hợp người chuyển tải sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật. Đối với các quảng cáo trên mạng, đặc biệt trên các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới, khó xác định được danh tính người quảng cáo, Bộ VH-TT-DL yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới chủ động rà quét để ngăn chặn nội dung và tài khoản vi phạm.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ cho biết đã tăng cường triển khai đào tạo, tập huấn phổ biến pháp luật cho nghệ sĩ, KOL, nhất là các quy định pháp luật về cung cấp nội dung trên mạng, quảng cáo, nộp thuế. Đồng thời, Bộ còn triển khai các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khả năng "tự đề kháng" cho người dân để nhận diện cảnh giác với quảng cáo có dấu hiệu vi phạm và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.