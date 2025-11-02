Đà Nẵng, Quảng Ngãi ứng phó nguy cơ lũ chồng lũ

C HẠY LŨ LẦN 2

Ứng phó khẩn cấp với đợt mưa lũ mới, 4 hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 đã đồng loạt xả lũ từ 9 giờ hôm qua (1.11) để hạ dần mực nước theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 1 - 3.11 tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Diễn biến điều tiết xả lũ này khiến nhiều vùng rốn lũ của TP.Đà Nẵng ngập trở lại. Tại khu vực cầu Ba Khe (xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng), đến chiều qua nước sông dâng cao trở lại gây ngập sâu, chia cắt hoàn toàn giao thông. Ông Trần Đắc Tuấn (ở xã Thượng Đức) cho biết lũ lịch sử chưa kịp rút, giờ thêm đợt lũ mới nên rất lo lắng trước nguy cơ lũ chồng lũ.

Khu vực cầu Ba Khe (TP.Đà Nẵng) ngập sâu ngày 1.11 ẢNH: BẢO DUY

Hôm qua, người dân tại nhiều khu vực ở Quảng Ngãi vừa dọn dẹp xong sau đợt lũ trước thì nước lại dâng cao. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Trà Bồng dâng nhanh, thiết lập một đợt lũ mới. Đến 11 giờ hôm qua, mực nước tại cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn đã tràn nhiều vùng, người dân vùng ven sông Trà Bồng phải khẩn trương di dời tài sản, chạy lũ. Tại trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn hàng chục giờ làm ngập sâu nhiều tuyến đường chính.

S ẠT LỞ RÌNH RẬP

Các xã miền núi của TP.Đà Nẵng đang đối mặt nguy cơ sạt lở đất, nhiều địa phương vẫn đang bị cô lập, mất liên lạc trên diện rộng. Ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, cho biết sáng 1.11 địa bàn xã ghi nhận 3 điểm sạt lở lớn gây chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán. Sạt lở nghiêm trọng, vượt ngoài khả năng khắc phục của địa phương nên lãnh đạo xã đã báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xin hỗ trợ kinh phí.

Ngập trên đường Phan Đình Phùng (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Ở phía nam, xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) xuất hiện đợt sạt lở mới trên tuyến đường từ xã Sơn Tân (cũ) lên Sơn Dung (cũ) tại dốc Cây Ké và dốc Đăk Liên. Vết nứt dài khoảng 400 m tại xã Tây Trà Bồng xuất hiện từ ngày 30.10 tiếp tục mở rộng, địa phương đang huy động lực lượng khắc phục.

Trận mưa lũ kéo dài từ ngày 27.10 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề (ước tính ban đầu hơn 770 tỉ đồng) buộc Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong ngày hôm qua ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Ngoài 100 tỉ đồng được Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp TP.Đà Nẵng hôm qua, địa phương cũng chi 200 tỉ đồng trích từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại.

Giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ Ngày 1.11, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971, Trung đoàn 885 cùng lực lượng địa phương khẩn trương xử lý bùn đất, nạo vét kênh mương, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất tại xã Hòa Vang và dọc QL1, đoạn qua TP.Đà Nẵng. Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, Sư đoàn 315, Trường quân sự Quân khu 5, Lữ đoàn 270… cũng bám địa bàn giúp dân. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên, thanh niên băng rừng đưa lương thực, thực phẩm đến với người dân vùng cao Trà My, Trà Leng, Trà Linh (TP.Đà Nẵng) bị cô lập nhiều ngày. Tại TP.Huế, ngay khi lũ rút tại khu vực nội đô, hàng nghìn công nhân môi trường, bộ đội, công an, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh. Tại Quảng Trị, nhiều hộ dân trong khu vực ngập lũ do mưa lớn trở lại như xã Phong Nha, xã Lệ Thủy cũng đang tất bật kê cao đồ đạc, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Một số hộ còn chia sẻ chuồng trại và không gian khô ráo để cất giữ vật nuôi, tài sản. Thanh Niên Đoàn viên, thanh niên tại TP.Huế cùng người dân khắc phục hậu quả sau lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Miền Trung sắp có 2 đợt mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Chiều 1.11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung. Dự báo từ ngày 1 - 4.11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa rất to, phổ biến 300 - 600 mm, có nơi trên 800 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm. Phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi lượng mưa 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Do mưa lớn kéo dài, từ ngày 2 - 5.11 trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3, có nơi vượt BĐ3. Dự báo từ ngày 4 - 6.11, mưa lớn ở miền Trung sẽ giảm nhưng ngay sau đó sẽ có thêm đợt mưa lớn thứ 2 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, do khoảng ngày 2.11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng ngày 5.11, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 13 trong năm nay. Khoảng ngày 7.11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, khu vực có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Hoàn lưu bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh trung Trung bộ, nam Trung bộ và Tây nguyên từ đêm 6.11 đến ngày 9.11. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết tính đến 17 giờ ngày 1.11, mưa lũ ở miền Trung đã làm chết 32 người (Huế 14 người, Đà Nẵng 11, Lâm Đồng 2, Quảng Trị 5); 4 người mất tích, đều ở Đà Nẵng; và 44 người bị thương. Các tỉnh miền Trung vẫn còn 19.245 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 3.899 nhà, Quảng Trị 3.608 nhà, Huế 5.975 nhà, Đà Nẵng 4.600 nhà, Quảng Ngãi 530 nhà, Lâm Đồng 633 nhà). Phan Hậu

Lực lượng vũ trang vượt điểm sạt lở, tiếp tế cho người dân miền núi TP.Đà Nẵng đang bị cô lập ẢNH: NGỌC HÂN

Tuyến ĐH5 nối xã Hiệp Đức đi xã Phước Trà (TP.Đà Nẵng) đứt gãy hoàn toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một nhà dân ở xã A Vương đổ sập do sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Công an xã Trà Tập (TP.Đà Nẵng) phối hợp các lực lượng khắc phục hậu quả sạt lở gây sập nhà dân ẢNH: NGỌC HÂN