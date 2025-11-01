Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Công an khiêng sản phụ vượt quãng đường sạt lở đến bệnh viện

Huy Đạt
Huy Đạt
01/11/2025 18:58 GMT+7

Công an xã Trà Giáp (TP.Đà Nẵng) khiêng sản phụ có tiền sử sinh mổ 3 lần, có nguy cơ sinh non, vượt qua nhiều điểm sạt lở kịp đến bệnh viện.

Chiều 1.11, UBND xã Trà Giáp cho biết lực lượng Công an xã Trà Giáp vừa phối hợp dân quân và y tế địa phương đưa sản phụ Hồ Thị Hà My (30 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Giáp) đến trung tâm y tế tuyến trên an toàn, sau hành trình gần 2 giờ vượt qua nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Công an khiêng bộ sản phụ 'doạ' sinh non vượt sạt lở đến bệnh viện - Ảnh 1.

Sản phụ được đưa lên xe công an di chuyển đến bệnh viện

ẢNH: Đ.X.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Trà Giáp nhận tin báo từ Trạm y tế xã về trường hợp sản phụ Hồ Thị Hà My đang trở dạ trong tình trạng dọa sinh non, hạ huyết áp và có tiền sử mổ đẻ 3 lần, cần được chuyển gấp đến cơ sở y tế tuyến trên.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, tuyến đường từ xã Trà Giáp ra Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My (khoảng cách hơn 40 km) bị sạt lở, chia cắt, phương tiện không thể di chuyển.

Trước tình hình khẩn cấp, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, huy động lực lượng công an xã, dân quân và y tế dùng cáng tạm khiêng sản phụ vượt qua nhiều đoạn đường trơn trượt, lầy lội.

Công an khiêng bộ sản phụ 'doạ' sinh non vượt sạt lở đến bệnh viện - Ảnh 2.

Khi đến điểm sạt lở, ô tô không thể đi qua, lực lượng vũ trang đã khiêng sản phụ vượt qua điểm sạt lở

ẢNH: Đ.X

Tại khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2 (cách trung tâm y tế còn khoảng 2 km), lực lượng đã phối hợp đơn vị thi công đang làm việc tại đây đưa sản phụ lên xe múc vượt qua đoạn sạt lở hàng trăm mét, sau đó chuyển tiếp sang xe cứu thương của Trung tâm y tế khu vực 3 để di chuyển về tuyến trên.

Công an khiêng bộ sản phụ 'doạ' sinh non vượt sạt lở đến bệnh viện - Ảnh 3.

Huy động xe máy múc đưa sản phụ vượt điểm sạt lở

ẢNH: Đ.X

Đến đầu giờ chiều 1.11, sản phụ được đưa đến trung tâm y tế tuyến trên kịp thời, được tiếp nhận chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định.

Công an khiêng bộ sản phụ 'doạ' sinh non vượt sạt lở đến bệnh viện - Ảnh 4.

Công an, dân quân xã Trà Giáp đứng gánh cáng trên vai để xe máy múc di chuyển đưa sản phụ qua điểm sạt lở

ẢNH: Đ.X

Theo lãnh đạo UBND xã Trà Giáp, sự chỉ đạo kịp thời và tinh thần trách nhiệm, tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, y tế xã Trà Giáp và người dân địa phương đã thể hiện rõ phương châm “vì nhân dân phục vụ” giữa điều kiện thiên tai khắc nghiệt, giao thông bị chia cắt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
