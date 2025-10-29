'Cảm ơn các anh đã đến với mẹ con em!' - lời tri ân giữa rốn lũ Đà Nẵng

Cuộc chạy đua với biển nước và thời gian

Hôm nay 29.10, mưa vẫn rơi nặng hạt ở vùng rốn lũ xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng). Nước lũ từ đêm trước chưa kịp rút, tiếp tục dâng cao, nhấn chìm những mái nhà, cánh đồng và đường sá.

Cả xã bị cô lập hoàn toàn, giao thông bị chia cắt, điện mất, sóng điện thoại chập chờn.

Trong cảnh mênh mông nước ấy, một tiếng gọi khẩn cấp vang lên qua điện thoại của ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông nghẹn lại: "Vợ tôi... vợ tôi sắp sinh rồi mà nước ngập sâu quá, không ai dám đưa đi bệnh viện!".

Chị Trần Thị Mỹ Duyên được dìu lên ca nô để đến bệnh viện ẢNH: NGỌC THƠM

Người gọi là anh Nguyễn Lê Tín (32 tuổi), chồng chị Trần Thị Mỹ Duyên (28 tuổi, xã Đại Lộc).

Chị Duyên đang mang thai ở tuần thứ 40, chỉ còn chờ ngày đón con chào đời. Nhưng thay vì được bên người thân trong căn phòng ấm, chị lại đang ở giữa rốn lũ, giữa tiếng gió gào và dòng nước cuồn cuộn chảy quanh nhà.

Trước đó, chị Duyên đi khám thai, được bác sĩ cho biết chưa đến ngày sinh nên vợ chồng yên tâm quay về. "Chúng tôi định vài hôm nữa sẽ chủ động lên bệnh viện chờ sinh. Ai ngờ nước lên nhanh, tưởng đâu ngập chút rồi rút, nào ngờ kéo dài thế này…", anh Tín chia sẻ, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đêm 28.10, chị Duyên bắt đầu đau bụng, dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt. Cả đêm vợ chồng thức trắng. Tiếng mưa đập ràn rạt trên mái tôn, nước lũ lưng chừng bậc thềm càng khiến anh Tín lo lắng. Sáng sớm hôm sau, anh Tín cố tìm ghe, tìm người giúp chở vợ đi bệnh viện, nhưng do nước xiết nên ai cũng sợ.

Nhận được tin cầu khẩn của anh Tín, lãnh đạo xã Đại Lộc đang đi ca nô tiếp tế lương thực cho người dân lập tức đổi hướng, tìm đến nhà chị Duyên.

Anh Nguyễn Lê Tín chăm sóc cho vợ trên ca nô ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, chỉ đạo bằng mọi cách phải tiếp cận, đưa sản phụ ra khỏi vùng ngập. "Đây là tình huống khẩn cấp", ông nói.

Khi đó, chiếc ca nô chở cán bộ xã và lực lượng bộ đội lao đi trong màn mưa trắng xóa. Nhưng con đường trước mặt biến mất dưới biển nước, họ thử tìm lối vào nhưng vô vọng vì nước dâng sâu, dòng chảy mạnh, không có chỗ cập bờ để đến nhà sản phụ.

Gần 30 phút vật lộn giữa dòng nước xiết, những người trên ca nô nóng ruột nhìn đồng hồ, chỉ sợ chậm một phút là nguy hiểm thêm một phần.

Không thể tiếp cận bờ, ông Nguyễn Hảo quyết định đi đường vòng từ hướng sông Thu Bồn, băng qua cánh đồng ngập sâu, hướng về phía cầu Giao Thủy. Sau nhiều nỗ lực, họ cũng nhìn thấy bóng người nhà sản phụ Duyên đang chờ sẵn giữa màn mưa.

Giây phút vỡ òa giữa mưa lũ

Khi ca nô vừa cập cầu, anh Tín lao đến, mắt hoe đỏ vì lo lắng. Anh cùng các anh bộ đội dìu chị Duyên xuống bậc tam cấp trơn trượt, đưa lên ca nô. Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn rít qua những mái nhà ngập nước, nhưng trong khoảnh khắc ấy ai nấy đều thấy lòng mình ấm lại.

Chị Duyên được khoác tạm một chiếc áo phao, gương mặt nhợt nhạt vì cơn đau, đôi môi run run. Anh Tín ngồi cạnh liên tục động viên: "Sắp tới nơi rồi em, cố lên nhé... Con mình sắp chào đời rồi!".

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, trực tiếp đưa chị Duyên vượt lũ đi sinh ẢNH: NGỌC THƠM

Trên ca nô, người chồng trẻ vừa dỗ dành vợ, vừa run run cầm điện thoại gửi vội dòng tin cho người thân: "Cứu hộ đến rồi! Sắp tới bệnh viện!".

Giữa cơn mưa lớn, lực lượng cứu hộ tập trung hướng về phía cầu Ái Nghĩa, nơi có đội quân y và xe cứu thương đang chờ sẵn.

Gần 1 giờ đồng hồ vượt qua những con sóng lớn, ca nô cuối cùng cũng cập bờ. Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã chờ sẵn, nhanh chóng đỡ chị Duyên lên xe.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa màn mưa xối xả, chị Duyên nghẹn ngào, nước mắt hòa vào nước mưa: "Cảm ơn các anh… cảm ơn đã đến với mẹ con em!".

Với anh Tín, đây sẽ là ký ức không bao giờ quên trong đời. Khi chiếc ca nô lướt đi giữa biển nước mênh mông, anh vừa lo cho vợ vừa thầm cảm phục những con người đã không quản hiểm nguy để đến cứu mình. "Nếu không có các anh, chắc em chẳng biết làm sao. Gia đình em biết ơn vô cùng", anh xúc động nói.

Khi xe cứu thương rời cầu Ái Nghĩa, mọi người nhìn theo cầu mong cho mẹ tròn con vuông.

Trên đường về, ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, lặng người nhìn dòng nước chảy xiết hai bên. Ông thổ lộ, dù trải qua bao mùa lũ nhưng mỗi khi có người dân gặp nạn, đặc biệt là sản phụ, ông vẫn thấy tim thắt lại. "Cứu được người là mừng, dù có vất vả bao nhiêu cũng xứng đáng", ông nói.