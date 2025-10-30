Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Người nước ngoài viết thư tay cảm ơn công an Đà Nẵng giải cứu khỏi rốn lũ

Huy Đạt
Huy Đạt
30/10/2025 06:35 GMT+7

Giữa dòng nước bạc cuồn cuộn ở Cẩm Thanh (TP.Đà Nẵng), 5 du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong ngôi nhà thuê. Sau khi lực lượng công an tiếp cận và giải cứu an toàn, họ viết một bức thư tay ngắn gọn nhưng chan chứa lòng biết ơn.

Sáng nay 30.10, Công an phường Hội An Đông (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của nhóm du khách nước ngoài được lực lượng công an giải cứu khỏi khu vực ngập lụt sâu.

Trước đó, chiều 29.10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Hội An Đông ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán. Trong lúc nước dâng nhanh, Công an phường nhận tin báo có nhóm 5 du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong căn nhà thuê riêng biệt tại khu vực Cẩm Thanh, nơi ngập nặng và mất điện hoàn toàn.

Giải cứu du khách khỏi vùng 'rốn' lụt, công an nhận lại bức thư tay ấm lòng- Ảnh 1.

Nhóm người nước ngoài được lực lượng Công an phường Hội An Đông giải cứu an toàn ra khỏi khu vực ngập sâu

ẢNH: Đ.X

Công an phường Hội An Đông lập tức huy động lực lượng, sử dụng xuồng và các phương tiện chuyên dụng cơ động đến hiện trường. Trong màn mưa trắng xóa, những chiến sĩ công an dầm mình giữa dòng nước lạnh buốt, kiên trì tiếp cận từng vị trí ngập sâu. Sau thời gian ngắn, cả 5 du khách được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Khi chúng tôi đến ngôi nhà, nước đã ngập xung quanh, các du khách tỏ ra lo lắng. Lực lượng đã lội vào tiếp cận, đưa từng người nhanh chóng ra khỏi căn nhà", một cán bộ công an phường kể.

Giải cứu du khách khỏi vùng 'rốn' lụt, công an nhận lại bức thư tay ấm lòng- Ảnh 2.

Nữ du khách chụp ảnh cùng Công an phường Hội An Đông sau khi được giải cứu khỏi vùng ngập lụt

ẢNH: Đ.X

Nhóm du khách được giải cứu khỏi khu vực ngập lụt gồm 3 người quốc tịch Úc và 2 người quốc tịch Đức. Họ thuê căn hộ riêng, không có chủ nhà ở cùng, nên khi nước lũ dâng nhanh, mọi người đều lúng túng.

'Biết ơn sự quan tâm và tận tình chăm sóc của các anh'

Sau khi được giải cứu, nhóm du khách được đưa đến nơi tạm trú của phường để nghỉ ngơi, được cung cấp nước uống và thực phẩm. Nhóm du khách đã viết tay một bức thư gửi lực lượng Công an phường Hội An Đông, bày tỏ lòng biết ơn. Thư viết:

"Gia đình và bạn bè chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến lực lượng Công an phường Hội An Đông đã đến khu vực Cẩm Thanh để hỗ trợ, sơ tán chúng tôi khỏi căn hộ trong thời điểm nguy hiểm. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và tận tình chăm sóc của các anh".

Giải cứu du khách khỏi vùng 'rốn' lụt, công an nhận lại bức thư tay ấm lòng- Ảnh 3.

Bức thư cảm ơn viết tay của nhóm du khách gửi Công an phường Hội An Đông như một món quà tinh thần giữa mùa mưa lũ

ẢNH: Đ.X

Giữa mùa mưa lũ, bức thư cảm ơn của 5 du khách nước ngoài trở thành món quà tinh thần gửi đến những người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tâm và giàu trách nhiệm.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Hội An Đông cho biết đây chỉ là một trong nhiều trường hợp lực lượng Công an phường trực tiếp cứu giúp trong những ngày mưa lũ vừa qua. "Mưa lũ diễn biến nhanh và phức tạp. Những ngày qua, chúng tôi luôn sẵn sàng ứng cứu, không để ai bị bỏ lại phía sau", đại diện Công an phường nói.

Tin liên quan

'Chị ơi đừng ngủ nghe!' - tiếng gọi nghẹn lòng giữa dòng lũ của anh công an Huế

'Chị ơi đừng ngủ nghe!' - tiếng gọi nghẹn lòng giữa dòng lũ của anh công an Huế

Giữa dòng lũ dữ ở Huế, trung tá Nguyễn Tấn Phước – Trưởng Công an phường An Cựu – vừa bế người phụ nữ nguy kịch, vừa gọi: 'Chị ơi cố lên, đừng ngủ nghe!'. Câu nói khiến bao người xúc động khi xem đoạn clip.

Khám phá thêm chủ đề

công an du khách Ngập lụt Hội An Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận