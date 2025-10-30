Người nước ngoài viết thư tay cảm ơn công an Đà Nẵng giải cứu khỏi rốn lũ

Sáng nay 30.10, Công an phường Hội An Đông (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của nhóm du khách nước ngoài được lực lượng công an giải cứu khỏi khu vực ngập lụt sâu.

Trước đó, chiều 29.10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Hội An Đông ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán. Trong lúc nước dâng nhanh, Công an phường nhận tin báo có nhóm 5 du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong căn nhà thuê riêng biệt tại khu vực Cẩm Thanh, nơi ngập nặng và mất điện hoàn toàn.

Nhóm người nước ngoài được lực lượng Công an phường Hội An Đông giải cứu an toàn ra khỏi khu vực ngập sâu

ẢNH: Đ.X

Công an phường Hội An Đông lập tức huy động lực lượng, sử dụng xuồng và các phương tiện chuyên dụng cơ động đến hiện trường. Trong màn mưa trắng xóa, những chiến sĩ công an dầm mình giữa dòng nước lạnh buốt, kiên trì tiếp cận từng vị trí ngập sâu. Sau thời gian ngắn, cả 5 du khách được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Khi chúng tôi đến ngôi nhà, nước đã ngập xung quanh, các du khách tỏ ra lo lắng. Lực lượng đã lội vào tiếp cận, đưa từng người nhanh chóng ra khỏi căn nhà", một cán bộ công an phường kể.

Nữ du khách chụp ảnh cùng Công an phường Hội An Đông sau khi được giải cứu khỏi vùng ngập lụt

ẢNH: Đ.X

Nhóm du khách được giải cứu khỏi khu vực ngập lụt gồm 3 người quốc tịch Úc và 2 người quốc tịch Đức. Họ thuê căn hộ riêng, không có chủ nhà ở cùng, nên khi nước lũ dâng nhanh, mọi người đều lúng túng.

'Biết ơn sự quan tâm và tận tình chăm sóc của các anh'

Sau khi được giải cứu, nhóm du khách được đưa đến nơi tạm trú của phường để nghỉ ngơi, được cung cấp nước uống và thực phẩm. Nhóm du khách đã viết tay một bức thư gửi lực lượng Công an phường Hội An Đông, bày tỏ lòng biết ơn. Thư viết:

"Gia đình và bạn bè chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến lực lượng Công an phường Hội An Đông đã đến khu vực Cẩm Thanh để hỗ trợ, sơ tán chúng tôi khỏi căn hộ trong thời điểm nguy hiểm. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và tận tình chăm sóc của các anh".

Bức thư cảm ơn viết tay của nhóm du khách gửi Công an phường Hội An Đông như một món quà tinh thần giữa mùa mưa lũ

ẢNH: Đ.X

Giữa mùa mưa lũ, bức thư cảm ơn của 5 du khách nước ngoài trở thành món quà tinh thần gửi đến những người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tâm và giàu trách nhiệm.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Hội An Đông cho biết đây chỉ là một trong nhiều trường hợp lực lượng Công an phường trực tiếp cứu giúp trong những ngày mưa lũ vừa qua. "Mưa lũ diễn biến nhanh và phức tạp. Những ngày qua, chúng tôi luôn sẵn sàng ứng cứu, không để ai bị bỏ lại phía sau", đại diện Công an phường nói.