Đà Nẵng: Thót tim cảnh sản phụ vượt lũ trên cầu tre tự chế

Chiều nay 1.11, ông Hồ Văn Thiện, Phó trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Phước Chánh (TP.Đà Nẵng), cho biết các lực lượng chức năng địa phương vừa hỗ trợ một sản phụ sắp sinh đi qua vùng mưa lũ, sạt lở an toàn.

Đưa sản phụ vượt lũ dữ bằng cầu tre: Cuộc giải cứu kịch tính ở xã Phước Chánh

Vào khoảng 8 giờ cùng ngày, chị Đinh Thị Khuyên (27 tuổi), giáo viên Trường tiểu học khu vực Phước Lộc (xã Phước Thành, TP.Đà Nẵng) - đang mang thai tuần thứ 37 - đi bộ từ Phước Thành ra xã Khâm Đức để chuẩn bị sinh con. Do đường sạt lở vì mưa lũ nên chị không thể đi bằng phương tiện xe máy hoặc ô tô.

Dìu sản phụ qua cầu tre tự chế, bên dưới là dòng nước lũ chảy cuồn cuộn ẢNH: NGỌC THƠM

Khi qua đoạn suối Đà Lạt, giáp ranh giữa xã Phước Thành và xã Phước Chánh, chị Khuyên không thể di chuyển vì cầu đã bị cuốn trôi, nước lũ chảy xiết.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng quân sự, công an xã Phước Chánh đã băng rừng, đi bộ hàng chục cây số qua nhiều vùng sạt lở. Khi đến khu vực suối Đà Lạt, các lực lượng chức năng đã cùng người dân đã dựng gấp chiếc cầu tre tạm chỉ gồm 2 thân cây làm trụ, được cố định bằng dây rừng.

Cầu hẹp, trơn, tay vịn bằng tre, dưới chân nước lũ cuồn cuộn chỉ cách cây cầu tạm vài chục cm. Bốn người lính và người nhà sản phụ bám dây, dìu sản phụ từng bước qua dòng lũ an toàn.

Nước lũ cuồn cuộn chảy ẢNH: NGỌC THƠM

Sau đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ chị Khuyên đi bộ một đoạn đường dài rồi mới dùng xe máy di chuyển tiếp.

Sau khi được các y bác sĩ chăm sóc và sức khỏe đã ổn định, chị Khuyên được đưa xuống Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để tiếp tục theo dõi.