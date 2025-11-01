Đà Nẵng: Một điểm trường sạt lở, nguy cơ đổ sập chỉ sau 3 tháng khánh thành

Chiều 1.11, ông Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, cho biết điểm trường Tak Ngo ở xã vùng cao Trà Linh (TP.Đà Nẵng) đang đứng trước nguy cơ đổ sập vì sạt lở.

Theo ông Vỹ, do tình hình mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng nên đến ngày 1.11 địa phương mới tiếp cận được điểm trường này.

Phần nền bê tông nứt toác ẢNH: NGỌC THƠM

Tại hiện trường, phần nền bê tông ngay cổng trường bị nứt toác, trượt hẳn xuống taluy tạo thành khe sâu, lộ rõ nền đất yếu phía dưới. Hệ thống tường rào, hàng cột và lối đi bị sụt lún, nứt gãy.

Bên trong khuôn viên, các tường lớp học xuất hiện nhiều vết nứt dọc và ngang chạy từ chân tường lên sát mái, một số vị trí bong tróc lớp sơn và vữa; nền sân bê tông bị tách khối, gồ lên, chạy dài vào các phòng học.

Ông Nguyễn Trần Vỹ cho hay, điểm trường Tak Ngo mới vừa khánh thành hồi tháng 8; công trình do UBND H.Nam Trà My (cũ) phối hợp Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My và Câu lạc bộ Golf Bờ Đông Sông Hàn thực hiện.

Điểm trường Tak Ngo vừa khánh thành hồi tháng 8.2025 nhưng có nguy cơ đổ sập vì sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ đồng, trong đó các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tài trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do UBND H.Nam Trà My đối ứng.

Công trình có diện tích 120 m², gồm 1 phòng học kiên cố, 1 phòng công vụ giáo viên, khu vệ sinh, sân chơi, mái che, cổng ngõ và tường rào bảo vệ. Điểm trường này có 34 học sinh và 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng giúp khắc phục tình trạng học tạm, học nhờ; góp phần tạo môi trường học tập ổn định, an toàn cho học sinh vùng cao Trà Linh.