Thời sự

Đồng Nai: Bắt 2 nghi can cướp xe máy, điện thoại của học sinh

Lê Lâm
Lê Lâm
30/10/2025 17:44 GMT+7

Không có nghề nghiệp, 2 thanh niên ở Đồng Nai rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30.10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt 2 nghi can cướp tài sản của học sinh xảy ra ở địa phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai).

Đồng Nai: Bắt 2 nghi can cướp xe máy, điện thoại của học sinh - Ảnh 1.

2 nghi can cướp tài sản học sinh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào tối 26.10, một em học sinh lớp 10 đang đứng trú mưa ở ven đường Đặng Văn Trơn (thuộc phường Trấn Biên) thì bị 2 thanh niên tiến lại dùng vũ lực cướp xe máy cùng 1 điện thoại di động iPhone 15.

Vào cuộc điều tra, đến rạng sáng 30.10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trấn Biên bắt 2 nghi can là Danh Nhật Linh (25 tuổi, ở Cà Mau) và Trần Hoàng Ân (23 tuổi, ở Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai).

Khai nhận với công an, 2 nghi can cho biết, do không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 nghi can trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đã khống chế nghi phạm cướp tài sản tại chợ Bình Điền, sau cuộc rượt đuổi kịch tính tại khu vực chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM.

Xem thêm bình luận