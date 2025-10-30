Đồng Nai: Bắt 2 nghi can cướp xe máy, điện thoại của học sinh

Ngày 30.10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt 2 nghi can cướp tài sản của học sinh xảy ra ở địa phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai).

2 nghi can cướp tài sản học sinh tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào tối 26.10, một em học sinh lớp 10 đang đứng trú mưa ở ven đường Đặng Văn Trơn (thuộc phường Trấn Biên) thì bị 2 thanh niên tiến lại dùng vũ lực cướp xe máy cùng 1 điện thoại di động iPhone 15.

Vào cuộc điều tra, đến rạng sáng 30.10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trấn Biên bắt 2 nghi can là Danh Nhật Linh (25 tuổi, ở Cà Mau) và Trần Hoàng Ân (23 tuổi, ở Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai).

Khai nhận với công an, 2 nghi can cho biết, do không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 nghi can trên để điều tra, xử lý theo quy định.