Đồng Nai: Bắt nghi can cướp vé số gây phẫn nộ mạng xã hội

Chiều 14.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Xuân Lộc đã bắt được nghi can cướp vé số của người bán vé số trên địa bàn.

Trước đó, ngày 12.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip, nội dung ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi chạy bộ bất lực đuổi theo một người đi xe máy... Theo thông tin ban đầu, người đàn ông chạy bộ là ông N.V.A (bán vé số dạo), còn người đi xe máy là nghi can vừa giật xấp vé số của ông A.

Đoạn video clip được lan truyền nhanh chóng với hàng ngàn bình luận, đa phần đều phẫn nộ với hành vi cướp vé số của người đàn ông chạy xe máy.

P.T.T (người chạy xe máy) là nghi can giật 40 tờ vé số của ông N.V.A ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 12.10, ông N.V.A đang đi bán vé số trên đường số 2, thuộc ấp Tam Hiệp (xã Xuân Lộc) thì có một người đàn ông đi xe máy tiến lại mua. Khi ông N.V.A vừa đưa xấp vé số ra thì người đàn ông bất ngờ giật lấy (40 tờ) và phóng xe bỏ chạy.

Phẫn nộ clip cướp vé số giữa ban ngày Nghi can đã bị bắt giữ

Vào cuộc điều tra, đến trưa 14.10, Công an xã Xuân Lộc đã xác định và bắt giữ được nghi can thực hiện hành vi cướp vé số nêu trên là P.T.T (42 tuổi, ở xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, công an cũng tạm giữ tang vật là chiếc xe máy mà nghi can sử dụng trong vụ cướp.

Hiện vụ cướp vé số đang được Công an xã Xuân Lộc điều tra làm rõ.