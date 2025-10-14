Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Bắt nghi can cướp vé số gây phẫn nộ mạng xã hội

Lê Lâm
Lê Lâm
14/10/2025 18:03 GMT+7

Nghi can cướp vé số ở xã Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đây là người đã cướp vé số trong đoạn video clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày qua.

Chiều 14.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Xuân Lộc đã bắt được nghi can cướp vé số của người bán vé số trên địa bàn.

Trước đó, ngày 12.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip, nội dung ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi chạy bộ bất lực đuổi theo một người đi xe máy... Theo thông tin ban đầu, người đàn ông chạy bộ là ông N.V.A (bán vé số dạo), còn người đi xe máy là nghi can vừa giật xấp vé số của ông A.

Đoạn video clip được lan truyền nhanh chóng với hàng ngàn bình luận, đa phần đều phẫn nộ với hành vi cướp vé số của người đàn ông chạy xe máy.

Đồng Nai: Bắt nghi can cướp vé số - Ảnh 1.

P.T.T (người chạy xe máy) là nghi can giật 40 tờ vé số của ông N.V.A

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 12.10, ông N.V.A đang đi bán vé số trên đường số 2, thuộc ấp Tam Hiệp (xã Xuân Lộc) thì có một người đàn ông đi xe máy tiến lại mua. Khi ông N.V.A vừa đưa xấp vé số ra thì người đàn ông bất ngờ giật lấy (40 tờ) và phóng xe bỏ chạy.

Phẫn nộ clip cướp vé số giữa ban ngày Nghi can đã bị bắt giữ

Vào cuộc điều tra, đến trưa 14.10, Công an xã Xuân Lộc đã xác định và bắt giữ được nghi can thực hiện hành vi cướp vé số nêu trên là P.T.T (42 tuổi, ở xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, công an cũng tạm giữ tang vật là chiếc xe máy mà nghi can sử dụng trong vụ cướp.

Hiện vụ cướp vé số đang được Công an xã Xuân Lộc điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Long An: Bắt tạm giam 7 bị can trong băng cướp vé số của cụ bà

Long An: Bắt tạm giam 7 bị can trong băng cướp vé số của cụ bà

Nhóm bị can dàn cảnh mua vé số trên địa bàn H.Thủ Thừa (Long An), sau đó khống chế nạn nhân để cướp toàn bộ tiền rồi tẩu thoát.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp vé số Công an tỉnh Đồng Nai Xuân Lộc điều tra làm rõ bỏ chạy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận