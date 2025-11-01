Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xuyên rừng tìm kiếm người phụ nữ mất tích trong mưa lũ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/11/2025 17:13 GMT+7

Sau gần 1 ngày mất tích giữa rừng trong điều kiện mưa lũ, một phụ nữ 39 tuổi ở Quảng Trị đã được giải cứu bởi lực lượng gồm 60 người xuyên rừng, vượt suối tổ chức tìm kiếm.

Chiều 1.11, Đồn biên phòng Làng Ho (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho hay đã phối hợp với chính quyền xã Kim Ngân và các lực lượng chức năng xuyên rừng tìm kiếm, cứu hộ thành công một phụ nữ mất tích trong rừng.

Hơn 60 người xuyên rừng trong mưa lũ, cứu người phụ nữ mất tích ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa chị M. ra khỏi khu vực nguy hiểm

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 31.10, gia đình phát hiện chị H.T.M (39 tuổi, trú bản 25, xã Kim Ngân) không trở về nhà nên 7 người thân trong gia đình tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình báo tin cho Đồn biên phòng Làng Ho và chính quyền địa phương để hỗ trợ.

Ngay trong đêm, Đồn biên phòng Làng Ho cử tổ công tác nắm tình hình, phối hợp cùng công an xã, dân quân và người dân địa phương (tổng cộng 60 người) tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ liền trong điều kiện mưa lớn, đường rừng trơn trượt, nước suối dâng cao.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 1.11, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị M. đang mắc kẹt bên kia bờ suối thuộc khu vực rừng bản Mít Cát. Do nước lũ chảy xiết khiến chị M. không thể vượt qua suối. Sau hơn 2 giờ phát rừng, mở lối, các lực lượng cứu hộ đã đưa chị M. trở về nhà an toàn lúc 11 giờ 50 phút trưa nay (1.11).

Quân y Đồn biên phòng Làng Ho đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe và động viên tinh thần chị M. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng trong mùa mưa lũ.

