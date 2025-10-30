Bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu Cống Kiến trong đêm

Sáng nay 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh L.B.H (25 tuổi, ở xã Sơn Tịnh) bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi qua cầu Cống Kiến, thôn Lộc Nam vào tối 29.10.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực cầu Cống Kiến (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29.10, anh H. đi làm về, đang điều khiển xe máy qua cầu Cống Kiến thì gặp đoạn nước lũ tràn mạnh qua cầu. Do nước dâng cao, dòng chảy xiết, anh H. bị cuốn trôi xuống dòng nước.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc đã hô hoán và lập tức báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng tại chỗ xã Sơn Tịnh đã huy động phương tiện, thiết bị tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực cầu Cống Kiến.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng xuyên đêm, chia thành nhiều nhóm tìm dọc theo hướng nước chảy. Đến sáng nay 30.10 vẫn chưa phát hiện được nạn nhân, chỉ mới tìm thấy chiếc điện thoại của anh H. gần khu vực xảy ra sự việc", ông Trung thông tin.

Cứu sống người đàn ông mắc kẹt giữa dòng nước dữ

Cũng trong đêm qua 29.10, tại xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã giải cứu thành công 1 người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Xe máy của anh T. bị nước cuốn trôi, nằm gần khu vực cầu Xã Trạch (Sơn Hạ, Quảng Ngãi) ẢNH: TRUNG THẠCH

Khoảng 21 giờ 10 phút ngày 29.10, người dân thôn Gò Gạo (xã Sơn Hạ) phát hiện 1 người đàn ông đang bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết ở khu vực cầu Xã Trạch. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã, dân quân cùng Ban cán sự thôn đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.

Mặc dù trời tối, mưa lớn và dòng nước chảy xiết, các lực lượng dùng dây và xuồng nhỏ tiếp cận vị trí người gặp nạn. Sau hơn 30 phút nỗ lực, đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn trong tiếng vỗ tay của người dân.

Qua xác minh, người bị nạn là anh Đ.V.T b(ở thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ). Trước đó, anh T. điều khiển xe máy chở theo 1 người bạn đi qua cầu Xã Trạch trong lúc nước suối đang dâng cao, tràn qua mặt cầu. Khi đến giữa cầu, dòng nước mạnh cuốn ngã cả 2 người xuống suối.

Rất may, người ngồi sau kịp bơi được vào bờ và tri hô người dân đến ứng cứu. Anh T. bị mắc kẹt giữa dòng nước, bám vào bụi tre suốt gần nửa giờ trước khi được giải cứu. Anh T. chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa đến Trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe và hiện tình trạng đã ổn định.

Đến 7 giờ 15 phút sáng nay 30.10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xe máy của anh T. bị nước lũ cuốn trôi, nằm gần khu vực cầu Xã Trạch.