Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 3 ngày trên sông Thạch Hãn

Chiều nay 29.10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử (Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi vớt củi trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, vào ngày 27.10, ông T.Đ.T (57 tuổi, trú tại xã Ái Tử) chèo thuyền nhỏ ra sông Thạch Hãn vớt củi. Thấy ông T. lâu quá không về, gia đình trình báo với lực lượng chức năng để tổ chức tìm kiếm. Thời điểm ông T. đi vớt củi, thời tiết trên địa bàn có mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao và chảy xiết.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông T. ẢNH: BÁ HOÀNG

Đến 15 giờ 30 phút chiều nay 29.10, sau gần 3 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông T. cách vị trí gặp nạn khoảng 800 m. Thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong chiều nay 29.10, ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết địa phương đang phối hợp với UBND xã Lao Bảo, Đồn biên phòng Thuận tổ chức tìm kiếm một người bị mất tích trên sông Sê Pôn.

Cụ thể, vào ngày 25.10, chị H.T.H (25 tuổi) chèo thuyền trên sông Sê Pôn để đi gặt lúa thì bị chìm thuyền và mất tích đến nay.

Chị H. là người Vân Kiều, có hộ khẩu tại xã Lìa nhưng sau khi lấy chồng người Lào đã chuyển qua sống tại Lào. Lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm chị H.