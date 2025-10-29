Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 3 ngày trên sông Thạch Hãn

Bá Cường
Bá Cường
29/10/2025 19:21 GMT+7

Sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, thi thể người đàn ông bị mất tích khi đi vớt củi trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Chiều nay 29.10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử (Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi vớt củi trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, vào ngày 27.10, ông T.Đ.T (57 tuổi, trú tại xã Ái Tử) chèo thuyền nhỏ ra sông Thạch Hãn vớt củi. Thấy ông T. lâu quá không về, gia đình trình báo với lực lượng chức năng để tổ chức tìm kiếm. Thời điểm ông T. đi vớt củi, thời tiết trên địa bàn có mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao và chảy xiết.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 3 ngày trước trên sông Thạch Hãn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông T.

ẢNH: BÁ HOÀNG

Đến 15 giờ 30 phút chiều nay 29.10, sau gần 3 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông T. cách vị trí gặp nạn khoảng 800 m. Thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong chiều nay 29.10, ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết địa phương đang phối hợp với UBND xã Lao Bảo, Đồn biên phòng Thuận tổ chức tìm kiếm một người bị mất tích trên sông Sê Pôn.

Cụ thể, vào ngày 25.10, chị H.T.H (25 tuổi) chèo thuyền trên sông Sê Pôn để đi gặt lúa thì bị chìm thuyền và mất tích đến nay.

Chị H. là người Vân Kiều, có hộ khẩu tại xã Lìa nhưng sau khi lấy chồng người Lào đã chuyển qua sống tại Lào. Lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm chị H.

Chiều tối nay 29.10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết tại Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế La Lay xuất hiện các vết nứt.

Cụ thể, khu vực nhà ở chỉ huy của Trạm kiểm soát cửa khẩu này xuất hiện 2 vết nứt (1 vết nứt dài 2 m, 1 vết dài 0,5 m). 14 cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cùng vũ khí, cơ sở vật chất được di chuyển đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Đà Nẵng: 6 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ

Đà Nẵng: 6 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ

Mưa lũ những ngày qua khiến TP.Đà Nẵng thiệt hại nặng: 6 người chết, 4 người mất tích, hàng chục nghìn hộ dân ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập, hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.

Xem thêm bình luận