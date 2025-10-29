Quảng Ngãi: Công an vượt lũ đưa 2 mẹ con đi lánh nạn

Trưa nay 29.10, nước sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) dâng cao, tràn ngập nhiều thôn xóm ven bờ. Tại thôn Giao Thủy, chị Đỗ Thị Thu Hà (31 tuổi) bế đứa con mới vài tháng tuổi loay hoay trong căn nhà nhỏ khi nước bắt đầu tràn vào nhà. Chồng đi xuất khẩu lao động ở Nhật, chị Hà chỉ còn biết khóc trước cảnh nguy khốn.

Giữ chặt ghe cho 2 mẹ con chị Hà bước xuống an toàn ẢNH: C.A

Nhận được tin báo, chỉ huy Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) chỉ đạo triển khai ứng cứu, với sự tham gia của anh Lê Văn Sỹ (Tổ trưởng Tổ an ninh thôn Giao Thủy) và anh Hồ Minh Vũ (học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân). Họ lập tức dùng ghe băng qua dòng nước sông Trà Bồng chảy xiết, tìm cách vào xóm để tiếp cận ngôi nhà đang bị nước lũ bao vây.

Anh Lê Văn Sỹ (Tổ an ninh nhân dân thôn Giao Thủy) động viên, chăm sóc trước khi đưa 2 mẹ con xuống ghe đến vùng an toàn ẢNH: C.A

Khi đến nơi, nước đã dâng gần nửa ống chân. Một người bồng cháu bé, một người dìu chị Hà xuống ghe tròng trành trong mưa gió, một người giữ yên chiếc ghe cho hai mẹ con bước xuống.

Sau khi đưa chị Hà đến nơi trú tránh, các anh còn quay lại giúp chuyển đồ đạc, vật dụng trong nhà lên cao. Hình ảnh ấm lòng ấy được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cầm dù che cho 2 mẹ con đỡ ướt ẢNH: C.A

Lãnh đạo Công an xã Bình Sơn cho biết mấy ngày qua, lực lượng Công an xã luôn túc trực 24/24. "Nơi nào dân cần là anh em có mặt. Có người mấy ngày chưa kịp nghỉ, vẫn lội bùn, dầm mưa đi giúp dân, chỉ mong giảm bớt thiệt hại do mưa lũ", vị này chia sẻ.

Giữa cơn lũ dữ, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Sơn âm thầm dìu hai mẹ con xuống ghe, vượt dòng nước xiết đi lánh nạn như một điểm sáng của tình người, tiếp thêm niềm tin, sự ấm áp giữa mùa mưa lũ miền Trung.