Đà Nẵng: Mưa lớn từ rạng sáng, nhiều khu vực trung tâm ngập sâu

Sáng nay 3.11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP.Đà Nẵng ngập sâu, nhiều nơi mực nước vượt 1 m, giao thông chia cắt cục bộ.

Người dân TP.Đà Nẵng thức giấc đã thấy nước bủa vây tứ phía ẢNH: Đ.X

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng nay 3.11, nhiều tuyến phố ở TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước. Người dân thức giấc đã thấy nước bủa vây tứ phúa, họ kêu gọi nhau chạy ô tô đang đậu bên đường ra khỏi khu vực ngập.

Người dân kêu gọi nhau chạy ô tô ra khỏi khu vực bị ngập. Trong ảnh, nước ngập nửa bánh xe ô tô đang đậu bên đường Trần Xuân Lê (P.An Khê, TP.Đà Nẵng) ẢNH: Đ.X

Tại đường Trường Sơn (đoạn gần Trường bắn 327, P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), mưa lớn khiến nước chảy xiết, nước ngập sâu đến nửa bánh xe máy khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Người dân đi làm phải quay đầu xe, tìm đường khác để chạy qua khu vực ngập sâu.

Chị Thảo Trinh (trú xã Hòa Vang) cho biết xe máy đã bị tắt máy khi cố chạy qua đoạn đường Trường Sơn bị ngập sâu. "Có một số người dừng lại đẩy xe giúp nhưng nước ngập sâu quá khiến xe tôi chết máy luôn rồi. Giờ phải đẩy xe đi sửa, sau đó tìm đường khác mà chạy đi làm", chị Trinh nói.

Đường Trường Sơn ngập sâu khiến phương tiện lưu thông khó khăn ẢNH: Đ.X

Theo hệ thống tháp báo lũ và trạm giám sát ngập lụt tự động, lượng mưa đo được từ 3 - 6 giờ sáng nay 3.11 phổ biến 30 - 60 mm, riêng khu vực trung tâm đạt hơn 100 mm, Câu Lâu lên đến gần 150 mm. Dự báo trong 3 giờ tới, tâm mưa lớn tiếp tục tập trung ở các quận trung tâm và một số khu vực ở TP.Đà Nẵng, lượng mưa có thể lên đến 150 mm.

Mưa lớn kéo dài, khiến nước bủa vây đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh) vào sáng sớm nay ẢNH: Đ.X

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại đường Tôn Đức Thắng (đoạn giao Yên Thế - Bắc Sơn), lực lượng chức năng giăng dây cấm phương tiện di chuyển ẢNH: Đ.X

Tại khu vực P.Cẩm Lệ, mực nước dưới gầm cầu Đỏ (đường Thăng Long) đạt khoảng 1 m và còn tăng.

Tại các phường trung tâm như Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Khánh Nam…, sáng sớm nay nhiều nơi đều ngập từ 0,2 - 0,5 m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Từ sáng sớm, các tuyến phố ở TP.Đà Nẵng ngập sâu ẢNH: Đ.X

Nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Trưng Nữ Vương, Núi Thành, Trần Thủ Độ (P.Hải Châu) bị chia cắt từng đoạn.

Tại P.Liên Chiểu, mực nước tại các trạm Quan Nam 1, Thanh Vinh đang tăng nhanh; trong khi các khu vực ven và ngoại thành như Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Vang… đều ghi nhận nước dâng trên 1 m, có nơi đến 1,5 m.

Các tuyến đường thôn Đông Lâm, Hội Phước (xã Hòa Phú cũ nay là xã Hòa Vang) bị nước ngập chia cắt. Từ sáng sớm lực lượng chức năng giăng dây cấm phương tiện lưu thông ẢNH: Đ.X

UBND các xã Hòa Vang, P.An Khê, P.Thanh Khê... đồng loạt thông báo khẩn cho học sinh các cấp nghỉ học ngày 3.11 vì nhiều khu vực đã bị ngập sâu.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, do mưa lớn trên diện rộng kết hợp lũ từ thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn đổ về, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Người dân được khuyến cáo không di chuyển qua vùng ngập sâu, chủ động kê cao tài sản, theo dõi cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.