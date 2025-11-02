Đà Nẵng: Khen thưởng nam shipper cùng người đàn ông dũng cảm cứu người trong lũ dữ

Chiều 2.11, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng), cho biết địa phương vừa khen thưởng và tặng giấy khen cho anh Mai Nhật Tâm và ông Tăng Đá (đều ở xã Hà Nha), vì có thành tích dũng cảm cứu người trong lũ dữ.

Ngoài ra, xã cũng khen thưởng và tặng giấy khen cho ông Nguyễn Hồng Pháp (người ở địa phương) cùng Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng thủ dân sự đợt mưa, lũ tháng 10.2025.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha khen thưởng và tặng giấy khen cho anh Mai Nhật Tâm ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút tối 28.10, ông Lương Hải (ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha) trong lúc chèo ghe đi thăm bò thì ghe bị lật, rất may ông đã ôm được cây cột điện giữa dòng nước lũ trên sông Vu Gia.

Phát hiện sự việc, anh Mai Nhật Tâm (lúc đó đang đi làm shipper) đã phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội để cầu cứu, cũng như la lên để tìm kiếm những người đi cano, ghe đến ứng cứu.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha khen thưởng và tặng giấy khen cho ông Tăng Đá ẢNH: NGỌC THƠM

Sau đó, từ những tiếng gào kêu cứu của người dân trên cầu, ông Tăng Đá đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên ghe an toàn.



