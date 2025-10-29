Cứu 2 người dân bị lũ cuốn ở TP.Huế

Ngày 29.10, tin từ P.Hóa Châu (TP.Huế) cho biết lực lượng công an và cán bộ ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường vừa kịp thời ứng cứu 2 người dân bị lũ cuốn.



Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28.10, Công an P.Hóa Châu nhận được tin báo có người dân bị nước lũ cuốn trôi tại tổ dân phố Phú Ngạn.

Lực lượng chức năng P.Hóa Châu kịp thời ứng cứu 2 người dân gặp nạn ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp các cán bộ ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường (thời điểm này có ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường) và người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được 2 anh Nguyễn Thanh Thiên và Trần Hồi (cùng trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, TP.Huế).

Qua xác minh, cả hai đi bắt chim thì bị nước lũ dâng cao cuốn trôi. Hiện anh Thiên đã tỉnh táo, anh Hồi bị đuối sức và đang được theo dõi sức khỏe.

P.Hóa Châu là một trong những địa phương thấp trũng nhất của TP.Huế, trong nhiều ngày qua các tuyến đường tại phường này bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân đi lại bằng ghe, xuồng... Đặc biệt, tại trụ sở Đảng ủy phường, lũ dâng cao hơn 1 m, ngập hết tầng 1. Dù vậy, trong những ngày qua, cán bộ Đảng ủy phường vẫn túc trực tại đây 24/24 để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng chống mưa lũ.