Nhân viên gác chắn đường sắt liều mình cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Rạng sáng 21.9, tại tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn qua xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra khi người đàn ông chạy xe máy để xe tông vào rào chắn, ngã xuống đường ray lúc tàu khách SE6 đang đến cận kề.

Nhân viên gác chắn lôi người đàn ông ra khỏi đường ray ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 cùng ngày (21.9), hai nhân viên gác chắn của Công ty CP đường sắt Nghĩa Bình là anh Nguyễn Huy Hoàng và anh Nguyễn Sơn Oánh thực hiện quy trình đóng chắn an toàn, chờ tàu SE6 chạy qua.

Đúng lúc này, ông T.T.A (34 tuổi, ở xã Tịnh Hà) chạy xe máy mang BS 76D1-096.xx từ hướng đông sang tây, đã để xe tông mạnh vào dàn chắn bên trái. Cú va chạm khiến ông A. cùng xe máy ngã văng vào giữa đường ray.

Nguy hiểm cận kề khi đoàn tàu chỉ còn cách vài chục mét, anh Nguyễn Sơn Oánh lập tức lao vào kéo nạn nhân ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, ông A. được cứu sống trước khi đoàn tàu lao tới.

Ông A. sau đó được tổ tàu SE6 đưa đi cấp cứu, còn chiếc xe máy hư hỏng nặng. Đoàn tàu cũng buộc phải dừng lại khoảng 30 phút để kiểm tra an toàn trước khi tiếp tục hành trình.

Sự việc đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. Nguyên nhân việc ông A. tông xe vào rào chắn đang được điều tra, làm rõ.