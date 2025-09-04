Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân ngưng tim khi chơi pickleball

Phạm Đức
Phạm Đức
04/09/2025 17:43 GMT+7

Người đàn ông 49 tuổi ở Hà Tĩnh bất ngờ bị ngưng thở và ngưng tim khi đang chơi pickleball. Bệnh nhân được cứu sống nhờ sơ cứu kịp thời cùng nỗ lực của các bác sĩ.

Ngày 4.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân N.M.T (49 tuổi, ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngưng thở, ngưng tim khi đang chơi pickleball.

Cứu sống bệnh nhân ngưng tim khi chơi Pickleball - Ảnh 1.

Bệnh nhân T. được cứu sống nhờ sơ cứu và cấp cứu kịp thời

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, ngày 26.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T. trong tình trạng tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngưng thở và ngưng tim.

Theo người nhà bệnh nhân, trong quá trình chơi pickleball, ông T. đột ngột bị ngã xuống. Ngay lập tức, ông T. được người chơi cùng tiến hành ép tim và gọi xe cấp cứu.

Trên đường vận chuyển đến viện, ông T. tiếp tục được cấp cứu, ép tim liên tục. Khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản và sốc điện liên tục. Sau 15 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân T. có nhịp tim trở lại.

Bệnh nhân T. được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, được các bác sĩ đặt stent mạch vành cấp cứu, lọc máu liên tục, cho thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch, trợ tim…

Để tối ưu hóa phác đồ điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kết nối hội chẩn Tele-ICU (hồi sức cấp cứu trực tuyến) với Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. đã phục hồi hoàn toàn, tỉnh táo và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, yếu tố quyết định thành công của việc cứu sống bệnh nhân T. là được cấp cứu ngừng tuần hoàn ban đầu ngay tại chỗ và trên đường vận chuyển, từ đó giúp duy trì tuần hoàn não. 

Cạnh đó là sự phối hợp nhanh chóng giữa các khoa cấp cứu, tim mạch, hồi sức tích cực và được hỗ trợ về chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tin liên quan

Ngưng tim đột ngột: Nên làm gì để cứu nạn nhân?

Ngưng tim đột ngột: Nên làm gì để cứu nạn nhân?

Bệnh nhân P.V.L (80 tuổi) bị nhồi máu cơ tim, khi đang đi bộ, được người xung quanh ép tim ngay trong 2 phút. Khi vào viện, bệnh nhân có mạch trở lại sau 8 phút hồi sức, xuất viện không di chứng thần kinh.

Khám phá thêm chủ đề

cấp cứu ngưng tim ngưng tim khi chơi Pickleball
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận