Cứu sống bệnh nhân ngưng tim khi chơi pickleball

Ngày 4.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân N.M.T (49 tuổi, ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngưng thở, ngưng tim khi đang chơi pickleball.

Bệnh nhân T. được cứu sống nhờ sơ cứu và cấp cứu kịp thời ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, ngày 26.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T. trong tình trạng tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngưng thở và ngưng tim.

Theo người nhà bệnh nhân, trong quá trình chơi pickleball, ông T. đột ngột bị ngã xuống. Ngay lập tức, ông T. được người chơi cùng tiến hành ép tim và gọi xe cấp cứu.

Trên đường vận chuyển đến viện, ông T. tiếp tục được cấp cứu, ép tim liên tục. Khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản và sốc điện liên tục. Sau 15 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân T. có nhịp tim trở lại.

Bệnh nhân T. được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, được các bác sĩ đặt stent mạch vành cấp cứu, lọc máu liên tục, cho thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch, trợ tim…

Để tối ưu hóa phác đồ điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kết nối hội chẩn Tele-ICU (hồi sức cấp cứu trực tuyến) với Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. đã phục hồi hoàn toàn, tỉnh táo và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, yếu tố quyết định thành công của việc cứu sống bệnh nhân T. là được cấp cứu ngừng tuần hoàn ban đầu ngay tại chỗ và trên đường vận chuyển, từ đó giúp duy trì tuần hoàn não.

Cạnh đó là sự phối hợp nhanh chóng giữa các khoa cấp cứu, tim mạch, hồi sức tích cực và được hỗ trợ về chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.