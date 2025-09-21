Giao xe máy cho con đi học, phụ huynh bị CSGT phạt nặng

Theo thống kê của Cục CSGT, trong tháng 8.2025, người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh chiếm tới 10,8% trong tổng số các vụ tai nạn. Điều này cho thấy không ít học sinh dù chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái vẫn lái xe máy ra đường.

Học sinh bị CSGT phạt vì chạy xe máy khi chưa đủ tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Kiểm tra bãi xe, ghi hình xử lý

Mới đây, Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc PC08) phối hợp công an các phường đến 11 trường THCS và THPT trên địa bàn tuyên truyền giao thông. Lực lượng đã kiểm tra bãi giữ xe, yêu cầu ký cam kết không nhận giữ xe trên 50 cm3 cho học sinh và hướng dẫn nhận diện xe vi phạm, xe độ chế.

Đội CSGT số 2 (phụ trách khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) cũng tăng cường kiểm tra bãi giữ xe tại các trường học, yêu cầu nhà trường cam kết không giữ xe máy trên 50 cm3 mà học sinh điều khiển.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết, ngoài tuyên truyền, CSGT xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời phối hợp gia đình, nhà trường ngăn chặn tình trạng giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi. Thầy Trần Hưng Khiêm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bà Rịa (P.Bà Rịa, TP.HCM), khẳng định nhà trường tuyệt đối không trông giữ xe trên 50 cm3 của học sinh khi các em chưa đủ tuổi điều khiển. Đối với những học sinh vi phạm, nhà trường sẽ có hình thức kiểm điểm.

Tại địa bàn Đội CSGT Rạch Chiếc, sau các buổi phối hợp tuyên truyền, ký cam kết trong nhà trường, CSGT bắt đầu mật phục ghi hình kết hợp tuần tra lưu động quanh các trường THPT. Việc ghi hình xử lý để bảo đảm bằng chứng rõ ràng, khách quan, tránh tình trạng thấy bóng dáng lực lượng, học sinh tìm cách đối phó.

Trên đường 16, P.Linh Xuân (TP.Thủ Đức trước đây), CSGT phát hiện em B.M.Q (17 tuổi) chạy xe máy nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Q. thừa nhận không có bằng lái xe, không xuất trình được CCCD, giấy đăng ký xe.

Tổ công tác cũng phát hiện 1 em học sinh 15 tuổi chạy xe máy trên 50 cm3. Theo quy định hiện hành, người dưới 16 tuổi vi phạm lỗi này chỉ bị nhắc nhở, không bị xử phạt vi phạm hành chính. Dù vậy, người giao xe cho học sinh này bị phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện.

Lý do muôn thuở

Trong tuần thứ hai của năm học mới, Đội CSGT Hàng Xanh đã tuần tra xử lý học sinh vi phạm giao thông trên các các tuyến đường thuộc địa bàn quận Gò Vấp trước đây - nơi có nhiều trường học.

Tại đây, CSGT phát hiện một số em học sinh đang mặc đồng phục chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Em T.Y (17 tuổi, học sinh 1 trường THPT trên địa bàn) cho biết vì cha mẹ đi làm, không ai đưa đi học nên Y. phải tự chạy xe máy. "Giá xe ôm công nghệ cao, xe buýt thì hay trễ giờ nên em chạy xe máy", Y. giải thích. Em G.K (17 tuổi) thì trình bày chưa có bằng lái xe nhưng vì cha mẹ bận nên "nhà có xe nào chạy xe đấy" đi học. Nhiều học sinh khác chạy xe máy bị CSGT thổi phạt cũng giải thích vì không có ai đưa đi học nên liều chạy xe dù chưa đủ tuổi, không có bằng lái.

Với vi phạm này, các em dưới 16 tuổi chỉ bị cảnh báo (không phạt tiền), các em từ đủ 16 - dưới 18 tuổi bị phạt 500.000 đồng. Ngoài ra, người giao xe cho các em bị phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM chỉ ra nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và tài sản. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà các bậc phụ huynh cổ súy giao xe cho con em mình vi phạm pháp luật.

Chỉ trong nửa tháng 9.2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản gần 900 trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan học sinh, sinh viên (trong đó có 250 trường hợp là phụ huynh bị phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện), tạm giữ 461 phương tiện, phạt tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Các lỗi học sinh vi phạm chủ yếu gồm: chạy quá tốc độ, chở quá số người, vượt đèn đỏ, không có bằng lái xe, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và nhiều nhất là lỗi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.