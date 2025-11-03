Căng mình ứng phó sạt lở

D ÙNG DRONE CHUYỂN HÀNG ĐẾN VÙNG BỊ CÔ LẬP

Ngày 2.11, mưa lớn trở lại trong những ngày qua kết hợp với việc một số thủy điện thượng nguồn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ đã khiến mực nước trên các con sông của TP.Đà Nẵng dâng nhanh, khiến nhiều nơi ở vùng trũng thấp ngập úng trở lại. Đáng nói, tình trạng sạt lở đất đá tại các xã miền núi vẫn đang diễn biến rất phức tạp, không còn là hiện tượng lẻ tẻ mà trở thành nguy cơ hằng ngày.

Tại xã Trà Tân, trận lũ lụt lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề, thậm chí nhiều ngôi làng đã bị "xóa sổ" hoàn toàn. Trước việc không thể tiếp cận các khu vực đang bị cô lập bằng phương tiện cơ giới, trong ngày 2.11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân xã Trà Tân bằng máy bay không người lái (drone).

Dùng máy bay không người lái vận chuyển lương thực, thực phẩm vào vùng cô lập xã Trà Tân ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, nhận định diễn biến thời tiết vẫn hết sức phức tạp. Chính quyền địa phương luôn trong tình trạng ứng phó khẩn cấp, triển khai các biện pháp di dời dân, cảnh báo và khắc phục hạ tầng. Ông Lai kiến nghị về lâu dài, các lực lượng chức năng cần khảo sát, đánh giá lại các tầng địa chất đối với các xã miền núi để có giải pháp phòng tránh hiệu quả hơn.

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết trên địa bàn có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Tình trạng mưa lớn tiếp diễn khiến đất đá trên triền đồi có nguy cơ tiếp tục sụt trượt.

"Chúng tôi xác định các tình huống thiên tai phức tạp vẫn sẽ kéo dài. Ngay từ những ngày đầu mưa lũ, các lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên đã được huy động xuyên đêm để giúp dân di chuyển tài sản, dựng nơi ở tạm. Tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu", ông Quân nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc đi lại khó khăn, nguồn lương thực khan hiếm, điện thoại mất sóng, thông tin liên lạc gián đoạn. Chính quyền xã A Vương đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách như lập các chốt cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng cấm vào khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND xã A Vương khẳng định: Về lâu dài, xã xác định phải thích ứng với thiên tai thay vì chỉ đối phó. Ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh sạt lở, xã đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TP.Đà Nẵng khảo sát, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, nhằm chủ động di dời dân ra khỏi vùng xung yếu trước khi mưa lớn xảy ra.

Trước tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết: "Sắp tới, tôi sẽ trình lên HĐND TP.Đà Nẵng để thống nhất xây các khu tái định cư nhằm di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài. Ngoài ra, các giải pháp công trình và phi công trình đều phải gắn với tinh thần sống chung với thiên tai".

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng sẽ đề nghị T.Ư hỗ trợ khoảng 1.500 tỉ đồng để xây dựng khoảng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An. Đặc biệt, đối với việc di dời, tái định cư của nhân dân miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, Đà Nẵng sẽ đề nghị T.Ư hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư mới gắn với đời sống của người dân, nhằm đảm bảo giải pháp lâu dài, bền vững.

Q UẢNG N GÃI DI DỜI KHẨN CẤP HÀNG CHỤC HỘ DÂN

Sáng 2.11, cầu Cây Sung trên tuyến đường ĐH05 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bị sập hai mố cầu do nước lũ dâng cao, khiến hơn 1.200 người dân ở 3 xóm Châu Lộc, Châu Bình, Châu Long (thôn Phước An) bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và cấm người, phương tiện qua lại, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân chủ động tránh khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã lên phương án khẩn cấp nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho hơn 300 hộ dân bị cô lập.

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục. Ông yêu cầu khẩn trương lắp cầu sắt tạm trong đêm để người dân và xe máy có thể qua lại, không để xảy ra tình trạng cô lập kéo dài.

Cũng trong ngày 2.11, tại xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại núi Hòn Dồ, đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Khu vực này xuất hiện vết sạt dài 50 m, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính khoảng 1.000 m³, ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân (111 nhân khẩu) và làm ách tắc QL24B. Trước nguy cơ sạt lở lan rộng, UBND xã Trường Giang đã ban hành quyết định sơ tán khẩn cấp 43 hộ dân (143 nhân khẩu) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng thời điểm, tại xã Bình Sơn, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở hơn 30 m thân đập hồ chứa nước Nam Bình Thượng (thôn Nam Bình 1), đe dọa nguy cơ vỡ đập. Lực lượng dân quân và quân đội địa phương đã huy động hàng nghìn bao cát để gia cố đập, đồng thời túc trực 24/24 nhằm kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây thêm nhiều sự cố mới ở các vùng đồi núi và hạ lưu sông Trà Khúc, Trà Bồng.