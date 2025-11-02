Dự báo bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Chiều nay 2.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo đầu tiên về cơn bão Kalmaegi, khi cơn bão này vẫn còn nằm ngoài Biển Đông.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 2.11, tâm bão Kalmaegi, ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 132,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm nay.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ chiều và đêm ngày 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 - 6.11, vùng biển giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội. Theo đó, toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão Kalmaegi sẽ di chuyển nhanh và có khả năng tăng cường độ lên cấp 13 - 14, giật cấp 17 khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng - Khánh Hòa vào sáng ngày 6.11.

Khoảng chiều tối đến đêm ngày 6.11, bão Kalmaegi có khả năng di chuyển vào đất liền các tỉnh nam Trung bộ với cường độ dự báo có thể lên tới cấp 10 - 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kalmaegi (bão số 13) các tỉnh trung Trung bộ, nam Trung bộ, Tây nguyên sẽ xảy ra mưa lớn.