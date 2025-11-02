Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Phan Hậu
Phan Hậu
02/11/2025 21:10 GMT+7

Dự báo cơn bão Kalmaegi khi đi vào vùng biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ mạnh lên cấp 13 - 14 trong sáng ngày 6.11.

Chiều nay 2.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo đầu tiên về cơn bão Kalmaegi, khi cơn bão này vẫn còn nằm ngoài Biển Đông.

Dự báo bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi

ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 2.11, tâm bão Kalmaegi, ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 132,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 5.11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Đây là cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm nay.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ chiều và đêm ngày 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 - 6.11, vùng biển giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội. Theo đó, toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão Kalmaegi sẽ di chuyển nhanh và có khả năng tăng cường độ lên cấp 13 - 14, giật cấp 17 khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng - Khánh Hòa vào sáng ngày 6.11.

Khoảng chiều tối đến đêm ngày 6.11, bão Kalmaegi có khả năng di chuyển vào đất liền các tỉnh nam Trung bộ với cường độ dự báo có thể lên tới cấp 10 - 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kalmaegi (bão số 13) các tỉnh trung Trung bộ, nam Trung bộ, Tây nguyên sẽ xảy ra mưa lớn. 

Tin liên quan

Biển Đông gió giật cấp 9, sóng cao 5 m trước bão Kalmaegi

Biển Đông gió giật cấp 9, sóng cao 5 m trước bão Kalmaegi

Vùng biển khu vực bắc Biển Đông, nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan có gió giật cấp 9, sóng cao đến 5 m trước khi cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 13 trong năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 Biển Đông mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận