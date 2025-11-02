Bão Kalmaegi xuất hiện, sắp vào Biển Đông thành bão số 13

Tối 1.11, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành cơn bão số 25 trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương ở vị trí 10,3 độ vĩ bắc và 137 độ kinh đông. Bão có tên quốc tế là Kalmaegi, trong tiếng Triều Tiên có nghĩa là chim Hải Âu hay còn gọi là mồng biển. Cường độ bão Kalmaegi mạnh cấp 8 giật cấp 10, di chuyển với tốc độ khá nhanh là 20 km/giờ theo hướng tây tây bắc. Bão có xu hướng mạnh thêm và tăng tốc lên 25 km/giờ trong những ngày tới và vào Biển Đông thành bão số 13.



Bão số 13 trên Biển Đông có khả năng xuất hiện sớm hơn dự báo ẢNH: CHÍ NHÂN

Đến rạng sáng nay 2.11, bão Kalmaegi mạnh lên cấp 10 giật cấp 12 và di chuyển với tốc độ 25 km/giờ hướng về khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo ngày 5.11 sẽ vào Biển Đông thành bão số 13, cường độ mạnh nhất vùng tâm bão đạt cấp 12, (sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 15 (gió 167 - 183 km/giờ). Bán kính vùng tâm bão có thể đạt đến 370 km và vùng ảnh hưởng đến 460 km.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và gia tăng tốc độ di chuyển lên đến 35 km/giờ và có thể mạnh thêm.

Đến ngày 6.11, trên Biển Đông bão số 13 (Kalmaegi) có thể mạnh cấp 13 - 14 và giật 16 - chạm ngưỡng siêu bão và bán kính vùng tâm bão lên đến 460 km.

So với dự báo vào đêm qua của JMA và các dự báo trước đó, thực tế cho thấy bão Kalmaegi xuất hiện sớm hơn dự báo, mạnh lên nhanh chóng và gia tăng tốc độ di chuyển. Như vậy, cho thấy bão Kalmaegi đang diễn biến phức tạp và nhanh hơn, có khả năng xuất hiện trên Biển Đông sớm hơn các dự báo ban đầu rất nhiều.

Trước đó, trong chiều ngày 1.11, dự báo sớm về bão số 13 trên Biển Đông, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, vùng biển phía đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Dự báo đến sáng 2.11, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Đến ngày 5.11, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 13 trong năm nay. Bão số 13 có thể sẽ là cơn bão mạnh và mạnh nhất khi ở đặc khu Trường Sa - trên cấp 12. Dự báo ngày 7.11, bão sẽ vào đất liền nước ta, có thể ảnh hưởng các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

