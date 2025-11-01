Dân TP.HCM 'nhẹ người' vì nắng ấm

Niềm vui khi thấy ánh mặt trời

Gần như suốt cả tuần qua, bầu trời TP.HCM lúc nào cũng mây âm u và mưa như sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, bụi mịn do ô nhiễm kết hợp với độ ẩm cao khiến bầu không khí lúc nào cũng đặc quánh, nặng nề. Còn tuần trước nữa lại là những ngày triều cường cao kết hợp mưa lớn khiến nhiều nơi trũng thấp ven sông biến thành biển nước. Chuỗi thời tiết xấu kéo dài khiến hơn chục triệu người dân ở đô thị đông đúc nhất cả nước vô cùng ngao ngán. Thêm vào đó, từ các phương tiện truyền thông đến mạng xã hội đâu đâu cũng ngập tràn thông tin về mưa lũ lịch sử ở các tỉnh miền Trung làm cho tâm lý nhiều người thêm trĩu nặng.

Sáng 31.10 lại là một ngày khác - trời trong và nắng ấm xuất hiện, nhiều người cảm thấy phấn chấn, nhẹ nhõm. Nhiều gia đình tranh thủ mang quần áo, chăn mền, đồ đạc ra hong. Ở nhiều khu vực bị ngập, người dân vệ sinh nhà cửa, kê cao đồ đạc, gia cố nền để chống ngập. Trong khi đó, nhân viên của các công ty cây xanh, công trình đô thị cũng bận rộn không kém. Cụ thể trên địa bàn P.Xuân Hòa (Q.3 cũ), công nhân công ty cây xanh kiểm tra và cắt tỉa cành nhánh trên nhiều tuyến đường nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra trong giai đoạn mưa giông cuối mùa. Trong khi đó, lực lượng môi trường đô thị vệ sinh cống rãnh, hố ga để tạo điều kiện thoát nước tốt hơn khi thành phố đang đối mặt với mùa triều cường cao.

Người dân TP.HCM cần chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường mới trong những ngày tới ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trên khu vực này mưa bắt đầu giảm từ đêm 30.10. Mưa giảm và nắng tăng do dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam bộ nâng trục dần lên phía bắc. Trên vùng biển Nam bộ (Biển Đông), gió đổi hướng từ tây nam sang đông nam và có cường độ yếu. Do vậy, trưa chiều vẫn có khả năng xuất hiện mưa giông nhưng giảm hẳn về diện và lượng so với những ngày trước đó.

Dự báo trong những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến duy trì trạng thái như ngày 31.10, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Chiều tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuy nhiên, người dân TP.HCM không nên chủ quan vì dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì nên trong 2 - 3 ngày tới trên khu vực TP.HCM vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa đến 13 giờ ngày 3.11 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 80 mm. Ở các phường nội thành như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh…, lượng mưa dao động 70 - 110 mm. Một số nơi có khả năng mưa nhiều hơn là Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Giáo, Côn Đảo... với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm.

Mưa lớn và triều cường cao nửa cuối tuần sau

Trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, người dân TP.HCM và Nam bộ nên tranh thủ xử lý những công việc cần thiết và lên kế hoạch chuẩn bị cho các tình huống thời tiết cực đoan có thể xảy ra từ giữa và cuối tuần.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, khoảng 3 - 4 ngày đầu tháng 11 trời giảm mưa và nắng tăng, sau đó thời tiết bắt đầu xấu dần.

Từ khoảng ngày 5.11, dải hội tụ nhiệt đới qua Nam bộ có xu hướng hoạt động mạnh lên, do không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam bắt đầu suy yếu. Ngoài ra, trên Biển Đông có thể xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) và nối với dải hội tụ vắt ngang Nam bộ. Hình thế thời tiết này khiến TP.HCM và cả khu vực Nam bộ có thể đón đợt mưa to kéo dài nhiều ngày. Ở khu vực trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh… có mưa với lượng đến 150 mm; còn các khu vực Bình Chánh, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Côn Đảo… có mưa đến 170 mm.

Không chỉ mưa to, giai đoạn đó cũng trùng với đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Đợt triều cường này có thể đạt đỉnh vào khoảng ngày 6 - 7.11. Từ ngày 31.10, mực nước triều cường trên khu vực sông Sài Gòn có xu hướng tăng trở lại, tại trạm Phú An xấp xỉ mức báo động 1, còn tại Dầu Tiếng đã trên báo động 2 và Thủ Dầu Một dưới báo động 3. Dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm trong những ngày tới. Đến ngày 4.11, đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3. Vì vậy, người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan cảnh báo: Nhiều mô hình dự báo đều cho rằng từ khoảng ngày 5.11 Biển Đông có khả năng cao sẽ xuất hiện bão số 13. Không loại trừ khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Do vậy, người dân và đặc biệt là ngư dân cần chú ý theo dõi thông tin thời tiết trong những ngày tới. Trên đất liền ở Nam bộ và Miền Trung, sau những ngày giảm mưa hiện nay sẽ là một đợt mưa lớn diện rộng tiếp theo. Ở miền Nam là mưa kết hợp triều cường, còn miền Trung là mưa lớn và lũ.

ĐBSCL đợt triều cường mới vượt báo động 3 gần nửa mét Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cảnh báo: Khoảng ngày 3.10, mực nước trên các sông vùng ĐBSCL sẽ tăng nhẹ trở lại theo đợt triều cường mới. Đặc biệt, một số trạm vùng trũng thấp có thể vượt báo động 3 là Mộc Hóa (Tây Ninh), Trường Xuân (Đồng Tháp) và Long Xuyên (An Giang). Mực nước các trạm vùng giữa đạt đỉnh vào ngày 7 - 8.11 với mức phổ biến trên báo động 3 từ 0,1 - 0,3 m. Riêng trạm Mỹ Thuận dự báo đạt 2,23 m vượt báo động 3 đến 0,43 m. Vùng ven biển phổ biến trên mức báo động 3 từ 0,05 - 0,11 m, riêng trạm Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cao hơn báo động 3 khoảng 0,33 m. Các địa phương như TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa sông Tiền, sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp cần chủ động các phương án ứng phó với triều cường từ ngày 4 - 9.11.