Trời vẫn âm u, thời tiết TP.HCM hôm nay sẽ có mưa?

Thời tiết TP.HCM tiếp tục diễn biến lạ, sáng nay (12.10) bầu trời khá trong so với ngày hôm qua nhưng đến gần giữa trưa thì mức độ đục của không khí gia tăng. Thêm vào đó, mây đen xuất hiện nhiều hơn khiến bầu trời âm u. Theo IQAir, lúc 10 giờ 30 phút, ô nhiễm không khí của TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI là 157, xếp thứ 6 thế giới và Hà Nội đứng thứ 10.



Thời tiết TP.HCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt qua Nam bộ và ô nhiễm không khí ở mức cao ẢNH: CMH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, rãnh áp thấp vắt qua Nam bộ tồn tại từ tầng thấp lên tầng cao. Bên cạnh đó, gió tây nam hoạt động trở lại với cường độ yếu trên vùng biển Nam bộ. Do vậy, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam bộ phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn, có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối và đêm. Cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C, xác suất mưa khoảng 65% ở hầu hết các nơi trên địa bàn.

Kiểu thời tiết này sẽ duy trì trong một vài ngày tới, vào ngày 14 - 15.10, rãnh áp thấp suy yếu và mờ dần. Trong khi đó, khoảng ngày 13 - 14.10, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, trên vùng biển Nam bộ, gió tây nam suy yếu và đổi hướng.

TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa rào và giông vào chiều tối ẢNH: CHÍ NHÂN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết: Đêm qua và sáng nay (12.10), khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế, duyên hải nam Trung bộ, Lâm Đồng và miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Cục bộ có mưa rất to như tại Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 188 mm, Quốc Oai - Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 162 mm, trạm K.79 (Tây Ninh) 73,8 mm…

Dự báo, chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60 mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.