Sáng nay bầu trời TP.HCM đục ngầu kéo dài vì sao?

Sáng sớm nay, nhiều người dân TP.HCM cảm thấy bất ngờ vì bầu trời như "chìm" trong sương mù của Đà Lạt. Đến hơn 8 giờ nhưng các tòa nhà cao tầng vẫn "nhạt nhòa" dưới màn sương còn rất đậm đặc.



Bầu trời TP.HCM sáng nay đục ngầu khiến các tòa nhà cao tầng như nhạt nhòa trong sương khói ẢNH: CHÍ NHÂN

Thực tế, đây là bụi mịn do ô nhiễm không khí ở mức độ nguy hiểm. Cụ thể, theo IQAir, chất lượng không khí TP.HCM phổ biến ở mức cảnh báo đỏ - đồng nghĩa không tốt cho sức khỏe, nhất là nhóm nhạy cảm. Đặc biệt, trong số 10 trạm có mức độ ô nhiễm cao nhất thì có đến 3 trạm chuyển sang màu tím (chỉ số AQI từ 201 - 300) rất không tốt cho sức khỏe với tất cả mọi người và nên hạn chế các hoạt động ngoài trời.

TP.HCM cũng đứng thứ 3 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI bình quân 165, thấp hơn Delhi (Ấn Độ) 186 và Lahore (Pakistan) 167, trong khi đó Hà Nội đứng thứ 10 với 147.

TP.HCM ô nhiễm thứ 3 thế giới, nhiều nơi ở mức cảnh báo tím - rất nguy hiểm với sức khỏe của mọi người và nên hạn chế các hoạt động ngoài trời ẢNH: CMH

Theo các chuyên gia, tình trạng ô nhiễm không khí quay trở lại với TP.HCM vì trên khu vực Nam bộ gió đang đổi hướng từ tây nam sang đông bắc khi các đợt không khí lạnh ở phía bắc về. Gió đổi hướng nhưng còn yếu khiến bụi bẩn do các hoạt động kinh tế xã hội tạo ra không khuếch tán đi nơi khác được. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí cao khiến bụi bẩn kết hợp với hơi nước tạo ra hiện tượng sương mù hỗn hợp kéo dài nhiều giờ trong ngày.

Dự báo, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong những tháng cuối năm khi số lượng các trận mưa lớn trên diện rộng ít nên cơ hội làm sạch bầu không khí cũng giảm. Thêm vào đó, các đợt không khí lạnh về càng tạo điều kiện cho bụi mịn và hơi nước kết hợp với nhau lưu giữ lâu hơn trong không khí.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ thông tin, hiện nay, rãnh áp thấp có trục vắt qua khu vực Nam bộ và nam Trung bộ nâng trục chậm dần lên phía bắc. Gió đổi hướng cường độ yếu đến trung bình. Khoảng ngày 14 - 15.10, rãnh áp thấp này suy yếu và mờ dần. Trong khi đó, từ ngày 13 - 14.10 áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có khả năng được tăng cường yếu lệch đông.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, nắng gián đoạn, có khả năng xuất hiện mưa rào về chiều tối và đêm. Đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh.