Thời sự

Dự báo bão số 13 có thể vào miền Trung, mưa lớn 2 đợt liên tiếp

Phan Hậu
Phan Hậu
01/11/2025 19:33 GMT+7

Dự báo bão số 13 là cơn bão mạnh trên Biển Đông, cường độ có thể mạnh lên cấp 12 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Dự báo trong những ngày tới, miền Trung hứng chịu 2 đợt mưa lớn liên tiếp.

Cảnh báo sớm về cơn bão số 13

Chiều 1.11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã họp đánh giá về công tác dự báo tình hình mưa lớn, lũ lụt ở miền Trung và khả năng hình thành bão số 13 trên Biển Đông.

Dự báo bão số 13 có thể vào miền Trung, mưa lớn 2 đợt liên tiếp- Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm chia sẻ nhận định diễn biến mưa lũ miền Trung, khả năng hình thành bão số 13 trên Biển Đông

ẢNH: P.H

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết vùng biển phía đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Dự báo đến sáng 2.11, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Đến ngày 5.11, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 13 trong năm nay.

Dự báo bão số 13 sẽ là cơn bão mạnh và mạnh nhất khi ở đặc khu Trường Sa - trên cấp 12. Dự báo ngày 7.11, bão sẽ vào đất liền nước ta, có thể ảnh hưởng các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Ông Mai Văn Khiêm cũng đề nghị cảnh báo sớm về cơn bão số 13. Dự kiến, khi bão gần vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin cảnh báo.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Dự báo bão số 13, không khí lạnh gây ra 2 đợt mưa lớn

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 13, trong những ngày tới, các tỉnh miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn.

Từ ngày 1 - 3.11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung.

Dự báo từ ngày 1 - 4.11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 300 - 600 mm, có nơi trên 800 mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm.

Phía nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ trên 250 mm. Dự báo từ 4 - 6.11, mưa giảm nhưng từ ngày 6.11 miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 13 và lại có mưa lớn đến khoảng ngày 9.11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt mưa lớn những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở vùng núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai.

Trong đó, Hà Tĩnh có 47 xã, phường; Quảng Trị 30 xã, phường; Huế 19 xã, phường; Đà Nẵng 62 xã, phường; Quảng Ngãi 52 xã, phường; Gia Lai 36 xã, phường có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo bão số 13 có thể vào miền Trung, mưa lớn 2 đợt liên tiếp- Ảnh 2.

Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền chỉ đạo công tác dự báo diễn biến mưa bão trong những ngày tới

ẢNH: P.H

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, lưu ý đợt mưa lớn trong những ngày tới dù không quá lớn như đợt mưa vừa qua, nhưng nền địa chất đã no nước, các hồ chứa đầy nước, mực nước trên các sông còn cao thì ứng phó thiên tai vẫn rất khó khăn. Trong đó, đáng lo ngại nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Ông Nguyễn Thượng Hiền đề nghị các đơn vị tập trung tối đa nhân lực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong những ngày tới, đặc biệt là tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, lũ ở các tỉnh miền Trung để kịp thời cảnh báo đến các địa phương, người dân chủ động ứng phó.

Ông Hiền cũng lưu ý cần cảnh báo sớm nguy cơ gió mạnh, giông, lốc xoáy có thể xảy ra ở ven biển nam Trung bộ trước khi bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
