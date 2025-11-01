Thời tiết hôm nay: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Dự báo thời tiết hôm nay 1.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn, tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Miền Trung tiếp tục có mưa lớn đến ngày 4.11 ẢNH: CTV

Dự báo từ ngày 1 - 3.11, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 200 - 450 mm, có nơi trên 700 mm.

Khu vực nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa to. Tổng lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa 150 mm/3 giờ.



Dự báo thời tiết ngày và đêm 3.11, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến đêm 4.11.

Không khí lạnh lan rộng, Hà Nội mưa

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31.10 và ngày 1.11, không khí lạnh được tăng cường đến tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung bộ.

Hôm nay ở miền Bắc và Bắc Trung bộ trời lạnh, vùng núi Bắc bộ có nơi trời rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C và còn mưa đến sáng 2.11.

Dự báo đến đêm 2.11, không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội sẽ lại mưa ngày 3.11 và ngày 4.11 sẽ tạnh.