Thời sự

Thời tiết hôm nay: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Phan Hậu
Phan Hậu
01/11/2025 07:37 GMT+7

Thời tiết hôm nay 1.11, miền Trung tiếp tục có mưa lớn, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, thời tiết chuyển lạnh ở đồng bằng, rét ở vùng núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 1.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn, tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Thời tiết hôm nay: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc- Ảnh 1.

Miền Trung tiếp tục có mưa lớn đến ngày 4.11

ẢNH: CTV

Dự báo từ ngày 1 - 3.11, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 200 - 450 mm, có nơi trên 700 mm.

Khu vực nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa to. Tổng lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa 150 mm/3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3.11, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến đêm 4.11.

Không khí lạnh lan rộng, Hà Nội mưa

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31.10 và ngày 1.11, không khí lạnh được tăng cường đến tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung bộ.

Hôm nay ở miền Bắc và Bắc Trung bộ trời lạnh, vùng núi Bắc bộ có nơi trời rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C và còn mưa đến sáng 2.11. 

Dự báo đến đêm 2.11, không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội sẽ lại mưa ngày 3.11 và ngày 4.11 sẽ tạnh.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết hôm nay dự báo thời tiết hôm nay thời tiết Hà Nội hôm nay mưa lớn miền Trung Không khí lạnh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

